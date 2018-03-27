28 марта - день национального траура в России

28 марта объявлено днем национального траура по жертвам пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. В этот день пройдут первые похороны жертв трагедии.

Пожар в торговом центре произошёл 25 марта. По официальным данным погибли 64 человека. Большинство из них - дети. Сообщалось, что из-за действий охраны и несработавшей пожарной сигнализации люди оказались заблокированы в кинозалах и других помещениях.

27 марта в десятках городов по всей России прошли митинги памяти жертв трагедии. Участники траурных акций сооружали стихийные мемориалы – зажигали свечи, приносили цветы и игрушки. Траур был объявлен официально в нескольких регионах страны.

В Кемерове, у здания администрации во вторник прошёл стихийный митинг. Участники потребовали наказать виновных в случившемся и рассказать о реальном числе погибших. Официальным данным не верят многие родственники и близкие погибших и пострадавших. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в списке погибших и пропавших без вести, который составляет инициативная группа участников митинга - 85 человек. На митинге звучали призывы к отставке губернатора области Амана Тулеева.

Кемерово во вторник посетил президент России. Владимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу и провел совещание с руководством области. При этом ни президент, ни губернатор не вышли к митингующим.

В Москве на неофициальной акции памяти жертв пожара в Кемерове на Пушкинской площади и на официальной акции, организованной мэрией на Манежной площади, по данным МВД, собралось 12 тысяч человек. Организаторы акции предполагали, что мероприятие будет носить молчаливый характер. Однако периодически толпа скандировала "Путина в отставку", "Тулеева в отставку", "Россия без Путина", "Кемерово мы с тобой", "Правду! Правду!" и "Убийцам детей не место в Кремле".

В Санкт-Петербурге около двух тысяч человек собралось на несанкционированной акции на Марсовом поле. При этом городские власти проводили официальное траурное мероприятие на Дворцовой площади.

По схожему сценарию прошли санкционированная и несанкционированная акции памяти в Пскове.

Во многих странах мира жители возложили цветы и принесли игрушки к зданиям посольств России.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразили представители США, Евросоюза, Великобритании и других стран.