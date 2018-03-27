На Пушкинской площади в Москве проходит стихийный траурный митинг

В Москве на Пушкинской площади проходит стихийная акция памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Мероприятие не было согласовано с мэрией города, однако власти пообещали не разгонять участников. Корреспонденты Радио Свобода ведут прямую трансляцию с акции.
Как сообщили организаторы, акция носит молчаливый характер. Участники траурного сбора держат небольшие плакаты с надписями "Кемерово 25.03.2018", "Не забудем 25.03.2018".
Корреспондент Радио Свобода сообщает о том, что в акции участвует порядка тысячи человек.
Участники акции соорудили народный мемориал у подножия памятника Пушкину. Из-за большого количества людей на площади, участники передают друг другу цветы, мягкие игрушки и свечи.
Пожар в кемеровском супермаркете "Зимняя вишня" начался 25 марта. Сообщалось, что из-за действий охраны и несработавшей пожарной сигнализации люди оказались заблокированы в кинозалах и других помещениях. Среди погибших много детей.
Владимир Путин, приехавший в Кемерово во вторник, объявил 28 марта общероссийским днем траура.
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