На Пушкинской площади в Москве проходит стихийный траурный митинг

В Москве на Пушкинской площади проходит стихийная акция памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Мероприятие не было согласовано с мэрией города, однако власти пообещали не разгонять участников. Корреспонденты Радио Свобода ведут прямую трансляцию с акции.

Как сообщили организаторы, акция носит молчаливый характер. Участники траурного сбора держат небольшие плакаты с надписями "Кемерово 25.03.2018", "Не забудем 25.03.2018".

Корреспондент Радио Свобода сообщает о том, что в акции участвует порядка тысячи человек.

Участники акции соорудили народный мемориал у подножия памятника Пушкину. Из-за большого количества людей на площади, участники передают друг другу цветы, мягкие игрушки и свечи.

​Пожар в кемеровском супермаркете "Зимняя вишня" начался 25 марта. Сообщалось, что из-за действий охраны и несработавшей пожарной сигнализации люди оказались заблокированы в кинозалах и других помещениях. Среди погибших много детей.

Владимир Путин, приехавший в Кемерово во вторник, объявил 28 марта общероссийским днем траура.