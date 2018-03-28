Мизулина: трагедия в Кемерове – "удар в спину" президента Путину

Произошедшая в Кемерове трагедия – удар в спину президенту России Владимиру Путину, заявила в эфире телеканала "Россия 1" член Совета Федерации Елена Мизулина.

"Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Для него это удар в спину, это страшное потрясение! …Потому что то, что он делает сегодня для России – невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, внутри проводя реформы невероятной силы. <…> И вдруг – так бездарно! За его спиной! А ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает. <…> Он у нас духовный воин, сильный. Но ему тоже наша поддержка нужна!" – сказала Мизулина в эфире телешоу "Вечер с Владимировым Соловьевым".

По последним официальным данным, 25 марта в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 64 человека, большинство из которых дети. Президент России Владимир Путин накануне побывал в Кемерове, где возложил цветы к "мемориалу" погибшим у сгоревшего здания, посетил в больнице пострадавших и провел совещание с руководителями области и города. После этого, на третий день после пожара, Путин объявил национальный траур по жертвам трагедии. На стихийный митинг горожан, которые требовали честного и прозрачного расследования причин трагедии и наказания виновных, ни президент, ни губернатор Кузбасса Аман Тулеев не вышли.

Елена Мизулина – инициатор и соавтор нескольких законопроектов, вызвавших большой общественный резонанс. В частности, закона о защите детей от информации и о создании системы "черных списков" сайтов, о переводе побоев в отношении близких в разряд административных правонарушений. Она также высказывалась за запрет абортов в России и за ограничение "гей-пропаганды".