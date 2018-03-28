Охранник "Зимней вишни" отказался признать вину по делу о пожаре

Охранник кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Сергей Антюшин утверждает, что предупреждал руководство о неисправности сигнализации, и не считает себя виновным. По версии следствия, именно он не включил сигнал тревоги во время пожара, в котором, по официальным данным, погибли 64 человека.

Антюшин утверждает, что написал рапорт о неисправности 19 марта и что технический директор был в курсе. Об этом он заявил журналистам перед заседанием суда, который должен избрать ему меру пресечения.

Всего задержаны пять человек, включая технического директора "Зимней вишни" Георгия Соболева и управляющую Надежду Судденок. Дела заведены по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении правил пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным источников "Интерфакс", с должностей сняты вице-губернатор Кемеровской области Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина. Участники акций протеста, начавшихся после пожара, требовали отставки губернатора Амана Тулеева и его заместителей, а также руководства МЧС России.