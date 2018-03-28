Во Владимире загорелся автобус с журналистами, ехавшими проверять ТЦ

Во Владимире загорелся автобус с журналистами, ехавшими на пожарную проверку одного из торговых центров города. Транспортное средство было предоставлено местным управлением МЧС, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

По словам одного из журналистов, находившихся в автобусе, машина просто начала дымиться. Водитель сумел её потушить с помощью огнетушителя. "Просто МЧС дали такой плохой автобус и все теперь расстроены," - заявил журналист.

В России проводятся внеплановые пожарные тревоги и проверки торговых центров. Они начались после трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где в пожаре, по официальным данным, погибли 64 человека. Большинство из них – дети. Сообщалось, что из-за действий охраны и несработавшей сигнализации люди оказались заблокированы в кинозалах и других помещениях.

В разговоре с агентством "Интерфакс", главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов высказал мнение, что большое число проверок не гарантирует безопасность людей в торговых центрах. По его словам, нужно усилить персональную ответственность лиц, занимающихся строительством и эксплуатацией здания.