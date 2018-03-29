В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, из-за которого он не работает у многих пользователей из европейской части России, Украины, Белоруссии, а также из Нидерландов, Италии и Словакии. Такие данные опубликовал сервис Downdetector.

Разработчики мессенджера подтвердили, что у ряда пользователей в Европе, странах бывшего СНГ, а также на Ближнем Востоке, возникли проблемы с подключениями. В компании работают над их решением, говорится в Твиттере сервиса.

20 марта Роскомнадзор отправил Telegram уведомление о необходимости выполнить требование закона и передать ключи шифрования сообщений Федеральной службе безопасности России. У Telegram есть на это 15 дней. После истечения этого срока Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки мессенджера. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания продолжит защищать свободу и неприкосновенность частной жизни.