Джулия Коронелли: "Наши предки не торговали кокаином"

"Я не поменяла фамилию, когда вышла замуж. Почему у симпатичной женщины не может быть красивой фамилии? Меня всегда спрашивали: "Вы итальянка?" – и я отвечала "да", – рассказывает Джулия Коронелли.

Знаменитая фамилия Коронелли в этом году оказалась связана с кокаиновым скандалом. Двоюродный брат Джулии Коронелли, посол России в Аргентине Виктор Коронелли, если верить официальной версии, сообщил своему начальнику министру Лаврову о хранящихся в посольской школе чемоданах с кокаином. Тайное хранилище якобы обнаружили в 2016 году, лишь через полгода кокаин подменили на муку, а всплыла вся история лишь в феврале 2018 года благодаря заявлению министра безопасности Аргентины. При этом предполагаемый организатор наркотрафика Андрей Ковальчук в интервью газете "Коммерсантъ" сообщал, что бывший завхоз посольства Али Абянов, который также проходит по делу о поставках кокаина, познакомился с ним через Коронелли. Виктор Коронелли это отрицает. По словам Абянова, груз был упакован как дипломатическая почта и отправлялся с 2012 года с помощью военно-транспортной авиации через Уругвай в Москву. Посольство России в Уругвае это отрицает.

Неопознанный багаж лежит год с лишним, и никто его не видит

Представитель МИД Мария Захарова отметила выдающуюся роль посла Коронелли в разоблачении наркомафии, не объяснив при этом, почему о его заслугах стали говорить лишь после того, как о кокаиновом деле сообщила аргентинская пресса. Теперь Виктора Коронелли собираются перевести из Аргентины в Мексику, а журналисты ЦУР попутно выяснили, что его сын, Виктор Викторович, фигурировал в уголовном деле о сбыте амфетаминов в Москве, был в 2010 году задержан московской полицией во время приобретения наркотиков у проститутки, согласился на добровольное сотрудничество и сообщил, где в районе имеются точки по их продаже.

Джулия Коронелли с интересом следит за "кокаиновым делом". "Из заявлений Марии Захаровой я четко понимаю, что в российских посольствах привыкли жить вольготно, ничего не делать! "Утечка произошла из аргентинских СМИ" – это слова Захаровой, при этом "мы провели неописуемо-удачную работу с обеих сторон". А почему вы, Мария, так хамите Аргентине? Значит, у них утечка, а Россия – наглая, вот не утекла, не успела? Каждый день посол и сотрудники водят своих детей в школу, где в подвале лежит багаж. Неопознанный багаж лежит год с лишним, и никто его не видит, а это не бусинка, граната, а представьте себе – танк! Охрана, посольство, пограничники, учителя – все в опасности! Но это же бардак! Я не услышала ни разу это слово ни из чьих уст. В школе МИДа РФ – бомба! Захарова сказала несколько раз, что если Коронелли из рода испанских дворян, то он герой. Если ты, Захарова, не можешь подготовить оправдание, не надо пороть такую чушь. Вот так же и с Сирией, и с делом Скрипаля – такое же самое идет вранье. Я за три минуты в сети могу найти в сети ответ на вопрос, разрабатывался ли в России "Новичок". Вижу, что единственная идея у нашего президента – поссориться со всеми странами, с которыми очень долго налаживали отношения, и закрыть таким образом страну. Не знаю, получится это у него или нет".

Разлад в семье возник из-за исследования, посвященного истории рода Коронелли. Джулия и ее муж Евгений Иванов написали книгу "Коронель" о знаменитой семье испанских дворян. Коронелли живут в Италии, в Испании, в Греции, российская ветвь семьи возникла благодаря Антонио Коронелли (1752–1834), жившему на греческом острове Наксос и в юности поступившему на русскую службу.

"Раньше я совершенно не интересовалась историей своей семьи, – рассказывает Джулия Коронелли. – Мой папа всегда говорил: "Я все равно русский", а вот мой дядя, отец посла, придавал этому очень большое значение. И мне было смешно, и маме было смешно: мы смеялись, что он придает столько значения тому, что мы – испанские дворяне. Но потом я нашла книжку Юрия Пряхина "Греки в истории России" и очень разозлилась: там было написано, что Антонио – грек. И я решила найти, кто мы такие. У меня получилось описать пять веков. Первым был Авраам, раввин, который и получил фамилию Коронель за свою службу, хотя в ту пору евреев изгоняли из Испании. Он дал деньги Колумбу на его экспедицию. С этого раввина из Кастилии я перешла на остров Наксос, где мои предки были маркграфами, наместниками султана. До сих пор на Наксосе есть церковь, где висит фамильная икона. Мы были потомственными дипломатами. Родоначальнику русской ветви Коронелли, Антонио, было 14, когда он с братьями приехал в Феодосию".

Я не считаю, что Крым присоединен правильно. Я считаю, что это не присоединение, а захват

Приказом Григория Потемкина за особые заслуги перед Россией капитану флота Антонио Коронелли были отданы 2 тысячи десятин земли. Фамильное поместье (ныне это село Береговое) серьезно пострадало во время войны, но в Феодосии до сих пор живут потомки Антонио, и Джулия Коронелли не без труда добилась установления памятной доски. "Они назвали улицу Коронелли – просто, без имени, так что я смеюсь, что это в мою честь. Антонио был воином и дипломатом, но не торговал кокаином".

Памятная доска была установлена еще в украинском Крыму. "Я не считаю, что Крым присоединен правильно. Это не присоединение, а захват, – говорит Джулия Коронелли. – Крым захвачен, и он заплатит за это. Мне жалко людей, которые решили не бороться против. Я думаю, что Крым потеряет свое лицо. Отсталые люди считают, что от "присоединения" будет лучше. А я считаю, что Крым просто пропадет, как пропадет и наша бедная Россия, которую я очень люблю".

Джулия Коронелли говорит, что ее публикация о том, что у семьи были еврейские корни, не понравилась послу России в Аргентине.

Сын посла троллил меня постоянно

"Коронелли живут в Италии, в латиноамериканских странах, в Израиле, и никто не стесняется того, что они евреи. Но тут просто скандал был! Вот после этого у нас и возник конфликт. Они меня каждый день троллили, хамили. Я не могла понять, в чем я виновата? Я просила посла передать мне документы, которые были в МИДе, но он ничего не дал. Вместо этого он прислал своего сына – не того, про которого пишут СМИ (это младший, родившийся в Чили), а старшего, и тот мне целый год писал гадости, а потом взялась его мама, которая до этого жаловалась, что осталась одна, потому что муж нашел другую. Сын посла троллил меня постоянно, какие-то хамские выпады. Может быть, они главные Коронелли, а я не главная?"

В книге "Коронель" Джулия Евгеньевна пишет о трагической судьбе своего прадеда Виктора Коронелли, главного инженера Феодосийского порта, который был арестован в 1938 году и расстрелян в Крыму. Ей удалось узнать имя человека, который повинен в гибели ее прадеда, – это Лаврентий Якушев, который дожил до глубокой старости и писал популярные книжки. Джулия выяснила, что он жил в двух шагах от нее в Москве. Очерк "Убийца", в котором рассказана эта история, завершается так:

ФСБ является лживым и беспощадным даже к себе органом власти

"Виктор Викторович был далеко не первый в роду Коронелли, кого убили в угоду политике. В отличие от русских, мы относимся к этому по-итальянски. Единственное, что радует – убийца к моменту нашего открытия уже умер. Тяготит авторов только один вопрос: скольким таким, как Лаврентий Якушев, ежегодно возлагают цветы лидеры совсем других партий, религиозные деятели?! Новые "узники совести" пополняют сегодняшние тюрьмы России, не зная или не думая о том, что было в годы "красного террора", не понимая, что этими репрессиями руководит такой же "Лаврентий Якушев-Берия" – убийца, под видом демократа и гаранта новой Конституции, и что тогдашнее НКВД и нынешнее ФСБ – спустя столько лет, является тем же лживым и беспощадным даже к себе – органом власти".

Лаврову, как и Путину, пора на пенсию, человек уже падает

Книга "Коронель" получила первую премию на конкурсе "Российская династия". "Хотя у моего отца было испанское гражданство, я не хочу уезжать из России, – говорит Джулия Коронелли. – Не хочу испытывать ностальгию, моральные стеснения. Может быть, лучше Путин уйдет вовремя? Я не ходила на выборы, потому что считаю, что это вообще не выборы, я их просто игнорирую. Почему этот старый, больной человек должен находиться на посту президента? И Лаврову, как и Путину, тоже пора на пенсию, человек уже падает. Сколько ему можно работать на таких нервных объектах? Некоторые СМИ назвали Лаврова нашим родственником. Может быть, он родственник Коронелли-брату, но мне он точно не родственник".

Сергею Лаврову Джулия Коронелли недавно посвятила стихотворение, которое завершается так:​



Я незваная сестра,

Носом лягу на посла.

Он из рода Коронелло!

Кокаин пустили в дело.

За него теперь – горой,

А Триест икнул икрой…

Так сказала секретарша

В сердце, МИДовской дырой.

И не ведая про книгу

папа Путин лижет фигу,

Выбирают всей норой

Аргентинский новый строй.



Это нарушение Виктором Викторовичем семейных традиций – иметь в школе такой вот груз

"Я всю жизнь хотела свободы. Я не оппозиционер, а просто человек, живущий в своей стране и имеющий свое мнение. И у меня есть дети, которые не занимаются кокаином, а работают и хотят достойно жить. Сколько можно шептаться на кухне? Когда же можно будет выйти и сказать: "Вы мне не нравитесь, товарищ президент!"? – спрашивает Джулия Коронелли.

О Викторе Коронелли, который служит Лаврову и Путину, Джулия Евгеньевна невысокого мнения:

"Это беспринципный человек. Он служит тем, кого я не приемлю. У меня был шок, когда я узнала, что в школе, где учатся дети, хранился кокаин. И почему он герой – я тоже не поняла. Это нарушение Виктором Викторовичем семейных традиций – иметь в школе такой вот груз. Чем дальше, тем мелочней становятся наши дипломаты".