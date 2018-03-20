Российские дипломаты вылетели из Лондона в Москву

Самолёт с высланными из Великобритании российскими дипломатами вылетел в Москву.

Правительственный самолет Ил-96, который фигурирует в "кокаиновом деле", прилетел в Лондон 20 марта — в день высылки российских дипломатов из Великобритании. Об этом сообщалось на сайте RTVi со ссылкой на сервис lightradar24.com.

Самолет Ил-96 с бортовым номером RA-96023 заметили на видеозаписях, которые опубликовала жандармерия Аргентины по "кокаиновому делу". На них видно как в лайнер грузили чемоданы с мукой, которой полиция подменила кокаин. Самолет с таким номером принадлежит управлению делами президента России.

О том, что 23 российских дипломатов будут высланы из Великобритании, премьер-министр Тереза Мэй объявила 14 марта во время выступления в Палате общин. Это стало одной из ответных мер британских властей на "российскую агрессию" (термин, официально применяемый британскими властями).

В Лондоне считают, что российское государство причастно к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Их нашли без сознания в парке города Солсбери 4 марта.