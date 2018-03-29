Песков раскритиковал журналисток, заявивших о домогательствах в Думе

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с журналистками, обвинившими в домогательствах депутата Государственной думы Леонида Слуцкого. Он сравнил этот скандал с разоблачением голливудского продюсера Харви Вайнштейна, жертв которого он назвал проститутками. Такое заявление Песков сделал, выступая на ток-шоу "В точку" в Высшей школе экономики, сообщает Би-би-си.

По словам Пескова, в ситуации с публичными обвинениями Слуцкого есть "чуть-чуть дань моде", а также попытка угнаться за "вакханалией, которая творится сейчас в Америке". Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ему неизвестно, чтобы кто-то из журналисток защищал свою честь и достоинство в законном порядке. "Если он тебя зажал, если он тебя домогался, ты чего молчала? Чего в милицию не пошла?" – заявил Песков.

​В феврале телеканал "Дождь" сообщил о непристойном поведении депутата Леонида Слуцкого со ссылкой на трех журналисток, работающих в парламентском пуле. О домогательствах со стороны парламентария заявили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

Журналистка Би-би-си Фарида Рустамова также открыто обвинила в домогательствах Слуцкого. По ее словам, она располагает аудиозаписью разговора, в котором политик допускал неоднозначные высказывания. Би-би-си опубликовала расшифровку их диалога.

Слуцкий назвал "бредом" обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинули сразу три журналистки.

21 марта комиссия Государственной думы России сообщила, что не нашла "нарушения поведенческих норм" в действиях депутата, а журналисткам, обвинившим его в домогательствах, предложила обратиться в правоохранительные органы.

После этого несколько российских СМИ отказались освещать деятельность Госдумы.