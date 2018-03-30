Активисты, перекрывшие дорогу к свалке "Непейно", разошлись

Активисты, перекрывшие дорогу к мусорному полигону "Непейно" в Дмитровском районе Подмосковья, прекратили акцию протеста и разошлись. Задержанного ранее Вадима Николаева отпустили, сообщает Интерфакс.

Ранее Николаев рассказал в эфире "Эхо Москвы", что около 50 человек совместно с представителями администрации района не дают проехать мусоровозам, которые возят мусор из Москвы, Клина, Дубны и других городов, что противоречит регламенту полигона. Кроме того, туда привозят ртуть и батарейки, хотя это запрещено, отметил активист.

Полигон твердых бытовых отходов "Непейно" расположен к северо-востоку от города Дмитров близ деревни Непейно. Местные жители борются с этой свалкой в течение последних десяти лет.

Против мусорных полигонов протестуют жители и других городов Подмосковья – Волоколомска, Коломны, Балашихи. В Волоколамске с 30 марта введен режим повышенной готовности. Сотрудники МЧС заявляют, что начали выдавать жителям индивидуальные средства защиты – маски и респираторы – из-за выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово", расположенном в нескольких километрах от городской черты. Местные жители не подтверждают эту информацию. В Коломне 28 марта ОМОН задержал около 20 участников акции протеста против завоза мусора на полигон "Воловичи".