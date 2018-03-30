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С 21 марта более 500 жителей Волоколамска обратились в больницы

Митинг в Волоколамске

Более пятисот жителей Волоколамска, в том числе 418 детей, обратились за медицинской помощью начиная с 21 марта, когда десятки учащихся местной школы отравились газом. Об этом в пятницу заявил на совете депутатов первый замминистра здравоохранения Московской области Владимир Ющук.

Чиновник подчеркнул, что только 266 обратившихся за помощью связывают ухудшение своего состояния с мусорным полигоном "Ядрово", против которого уже несколько месяцев протестуют жители Волоколамска.

40 пациентов отправили в санатории, еще 60 человек будут обследованы на следующей неделе, уточнил Владимир Ющук.

Власти Волоколамска ранее заявляли о намерении ввести в городе и его окрестностях режим чрезвычайной ситуации, но МЧС этого пока не сделало. В ведомстве также заявляют, что горожанам выдают средства индивидуальной защиты. Собеседники Радио Свобода из числа местных жителей и активистов эту информацию не подтверждают. Школы города продолжают работать в обычном режиме.

Накануне свыше тысячи горожан на митинге перед администрацией Волоколамска требовали ввести режим чрезвычайной ситуации после очередного выброса свалочного газа.

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