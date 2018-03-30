СМИ: в 1990-е годы из российского НИИ пропали до 14 ампул с ядом "Новичок"

В 1990-е годы из секретного российского научно-исследовательского института в Саратовской области исчезли от 9 до 14 ампул боевого отравляющего вещества типа "Новичок". Как выяснило интернет-издание Republic, большинство из пропавших ампул получили неизвестные люди из Чечни. Яд, предположительно, продавал один из сотрудников НИИ – ученый Леонид Ринк.

Republic ссылается на материалы ФСБ и прокуратуры, связанные с делом банкира Ивана Кивелиди. Он и его секретарь были отравлены в Москве в 1995 году. Это было первым известным случаем применения яда "Новичок" против человека. Ринк проходил главным свидетелем по этому делу. Всего, по данным Republic, в 90-е годы ученый продал до трех с половиной граммов яда – этого хватило бы, чтобы убить более четырех тысяч человек.

В марте 2018 года боевым отравляющим веществом типа "Новичок" в Англии отравили бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвинил в организации покушения Москву и заявил о применении химического оружия на территории Великобритании.

Кремль отверг обвинения, но отказался отвечать на вопросы о том, как яд мог оказаться на территории Соединенного Королевства. После этого почти 30 стран в знак солидарности с Лондоном выслали российских дипломатов. Москва в ответ приняла "зеркальные меры".