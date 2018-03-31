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Жители подмосковной деревни выступили против сжигания мусора

Свалка, иллюстративное фото

Жители подмосковной деревни Степанищино в субботу на 40 минут перекрыли федеральную трассу М5 в знак протеста против строительства мусоросжигательного завода.

Староста деревни Владимир Силин рассказал правозащитному порталу "Медиазона", что приехавшие полицейские не стали разгонять протестующих, а те, в свою очередь, согласились "понемногу пропускать машины".

Жители Степанищино уже не в первый раз выходят на акцию против завода, который строят в Воскресенском районе. Протестующие опасаются ухудшения экологической обстановки.

Проблема переработки мусора в Подмосковье за последние месяцы вызвала акции протеста в нескольких городах, включая Волоколамск, жители которого требуют ликвидировать свалку "Ядрово". Из-за выбросов газа на этом полигоне за медицинской помощью обратились сотни человек.

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