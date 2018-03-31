СМИ: топ-менеджер Facebook требовал увеличения аудитории "любой ценой"

Топ-менеджер Facebook требовал от сотрудников увеличения аудитории любой ценой во время президентской кампании в США в 2016 году. Копию письма Эндрю Бозворта публикует Buzzfeed.

Бозворт направил конфиденциальное письмо работникам Facebook 18 июня. Buzzfeed напоминает, что накануне пользователь соцсети убил в Чикаго человека, ведя прямую трансляцию. Бозворт признает, что данные, которые люди получают из соцсети, могут быть использованы во вред. Однако, по мнению топ-менеджера, это не имеет значения, если новые методы позволяют людям быстрее находить друг друга.

Buzzfeed не удалось получить комментарий Facebook на момент выхода публикации.

Бозворт опубликовал комментарий в твиттере.

"Я не согласен с этими утверждениями сегодня и даже не был согласен с ними тогда, когда писал их", - отметил он. По словам Бозворта, спорить на жёсткие темы – важная часть рабочего процесса. "Мы должны быть готовы принимать даже плохие идеи, но только в случае, если будем устранять их", - пишет Бозворт. Он также указал, что его "глубоко волнует" влияние продуктов Facebook на пользователей. "Я беру на себя полную персональную ответственность за то, чтобы это воздействие было положительным", - подчеркнул Бозворт.

Бозворт работает в Facebook с 2006 года. Он занимает пост вице-президента и входит в узкий круг сотрудников, включённых во все бизнес-процессы соцсети.

В марте капитализация Facebook резко упала после того, как американской прессе стало известно об использовании данных 50 миллионов пользователей соцсети британской компанией Cambridge Analytica для избирательной кампании Дональда Трампа. Тогда Марк Цукерберг признал ошибку. Основатель и глава Facebook дал согласие выступить в Конгрессе США и прояснить роль соцсети в инциденте.