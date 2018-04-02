В Красноярске прошли пикеты в поддержку жителей Волоколамска

В Красноярске сторонники оппозиционера Алексея Навального 1 апреля провели одиночные пикеты в знак поддержки протеста жителей Волоколамска, где свалочным газом отравились десятки детей.

О мероприятии активисты сообщили на странице регионального штаба политика в Facebook. Участники пикетов держали плакаты: "И “дух” отечества нам сладок и приятен" и "У грязного воздуха есть лицо!".

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"Мы знаем, что за экологическими проблемами стоят конкретные люди. Мы знаем, что деньги, которые могли быть вложены в решение проблемы свалок и выбросов, на самом деле вкладываются в дачи и автомобили чиновников. Мы не хотим ждать, пока в нашем городе дети будут падать в обмороки и попадать в больницу с отравлением. Все мы заслуживаем дышать чистым воздухом и будем отстаивать это право", - говорится в сообщении.

10 марта несколько сотен человек собрались на митинг в подмосковном Волоколамске. Жители города протестовали против работы мусорного полигона "Ядрово". Участники митинга держали в руках плакаты с надписями "Нет мусорному геноциду". Позже в протестных мероприятиях стали участвовать тысячи местных жителей.

30 марта более 500 жителей Волоколамска, в том числе 418 детей, обратились за медицинской помощью начиная с 21 марта, когда десятки учащихся местной школы отравились газом.

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