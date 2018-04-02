Лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай вернулась в Лондон

Лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай возвращается в Великобританию после завершения своего четырехдневного визита в Пакистан, первого визита в родную страну после того, как в 2012 году она была ранена талибами. Малала и ее семья приехали 2 апреля в международный аэропорт Беназир Бхутто, откуда отправились в Лондон.

Малала, которой 20 лет, впервые побывала в Пакистане с тех пор, как талибы обстреляли ее в школьном автобусе за то, что она выступала за образование девочек, против чего выступает экстремистская группировка. Малала, которой было 15 лет во время нападения, впоследствии была доставлена в Англию для лечения. Она осталась там, поступила в Оксфордский университет в августе 2017 года и возобновила борьбу за дело, которое принесло ей Нобелевскую премию мира в 2014 году.

В Пакистане она посетила свой родной город в северо-западной долине Сват. Своим бывшим друзьям и соседям она говорила, что исполнилась ее мечта побывать среди них. Малала также встретилась с премьер-министром Шахидом Хаганом Аббаси. Она сказала, что планирует снова вернуться в Пакистан и жить там после окончания учебы в Великобритании.