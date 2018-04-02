В Казахстане задержаны журналисты Forbes и Ratel

В редакции журнала Forbes в Казахстане прошли обыски. Как сообщается на сайте издания, сотрудников не выпускали из кабинетов, у них изъяли сотовые телефоны. Полицейские задержали заместителя главного редактора Александра Воротилова. После допроса его отпустили.

Одновременно следственные мероприятия прошли в редакции портала Ratel.kz. Задержаны трое его сотрудников. Их доставили в департамент внутренних дел Алма-Аты.

Обыски прошли и в домах задержанных журналистов. Сотрудники редакций сообщили об изъятии домашних компьютеров и телефонов, в том числе принадлежащих детям.

Оба издания проходят ответчиками по иску бывшего министра финансов Казахстана о защите чести и достоинства. Зейнулла Какимжанов подал в суд за публикацию статей, которые, по его мнению, распространяли о нем ложные сведения. Суд постановил прекратить работу Ratel.kz и обязал оба СМИ выплатить истцу около 150 тысяч долларов.