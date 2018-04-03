Росатом в Аккую

Доброе утро!

В добрые ЖЖ-времена комментаторы по-доброму советовали ЖЖ-авторам “убить себя ап стену” за какой-нибудь ляп. Наступило время буквализма. Первый беспилотник Почты России убил себя об стену в первом же испытательном полете в Улан-Удэ.

Старое доброе школьное выражение “молодец, возьми с полки пирожок” разыгрывается в реальности так: пресс-секретарь предвыборной кампании Путина, автор полюбившихся Путину фильмов “Путин” и “Крым. Путь на родину” назначен заместителем гендиректора ВГТРК. Он будет курировать информационное и политическое вещание.

Сегодня Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит в первом чтении законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Накануне в спальном районе города прошел крупный митинг (собралось до 10 тысяч, по данным организаторов, или около 1,7 тысяч, по данным городской администрации). В резолюции участники потребовали отставки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Одним из инициатором митинга был действующий мэр Евгений Ройзман, избранный в 2013 году. Читайте большое интервью с ним.

Акции протеста против мусорного полигона “Ядрово” в подмосковном Волоколамске закончились арестом на 15 суток организатора протеста Артема Любимова и на 14 суток – Артема Жданова, пытавшегося организовать автопробег в сторону Москвы. Здесь читайте подробнее о том, как живется сейчас в Волоколамске (коротко: без респираторов трудно).

“Зимняя вишня”. Следственный комитет будто бы нашел пучок высоковольтных проводов, находившийся непосредственно над батутами с поролоновыми кубиками, в которых прыгали дети. Сам торговый центр был оформлен как промышленное здание – эта и другие детали подробно разъясняются в большом материале “Медузы”. Как будет жить ушедший в отставку в связи с пожаром Аман Тулеев и что ему по-прежнему полагается от государства, читайте тут.

Для интересующихся арестом влиятельного миллиардера Зиявудина Магомедова: главред The Bell Ирина Малкова объясняет, в чем именно его обвиняют и почему его арестовали именно сейчас. Источники РБК утверждают, что телефоны братьев Магомедовых полгода прослушивали и прочитывали сразу и в МВД, и в ФСБ.

В Госдуму внесен законопроект о блокировке сайтов, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. В случае его принятия заблокировать сайт, опубликовавший ложную, по мнению суда, информацию будет проще, чем сейчас. Это касается в том числе и зарубежных сайтов. Блокировка мессенджера Telegram может случиться уже на этой неделе, возможно даже завтра.

Но есть и прорывы на международной арене. Трамп пригласил Путина в Белый дом. Когда состоится встреча, стороны еще не договорились. Сегодня Путин встречается в Анкаре с президентом Турции. Под это дело Турция потребовала ареста находящегося в США мусульманского клирика Фетхуллаха Гюлена – теперь по обвинению в организации убийства посла России в Турции Андрея Карлова, а Росатом получил от турецких властей лицензию на строительство первого блока АЭС “Аккую” (оно было заморожено после того, как Турция сбила российский Су-24).

Российские дипломаты продолжают покидать страны Европы в связи со скандалом вокруг отравления в Великобритании бывшего ГРУшника Сергея Скрипаля. Россия же настаивает на своем участии в расследовании покушения наравне с экспертами Организации по запрещению химического оружия – иначе Москва не признает его выводы.

Президент Латвии утвердил закон о постепенном переводе русских школ на латышский язык. Мэр Риги Нил Ушаков оспорит этот закон в Конституционном суде. Посольство России в Латвии выступило с критикой.

В Казахстане прошли обыски в редакциях интернет-порталов Forbes и Ratel, задержали журналиста и редакторов.

Сегодня в московском “Театре.doc” покажут постановку “Когда мы придем к власти” – один из последних проектов, к которым был причастен создатель театра Михаил Угаров. Он умер от сердечного приступа 1 апреля.

Три ссылки начнем с основательного.

Запущен проект “Полка” – образовательный сайт о самых важных произведениях русской литературы, попытка создать новый русский литературный канон. Вот, к примеру, текст Валерия Шубинского о “Городе Эн” Леонида Добычина. Но там таких текстов 108. Хороший повод почитать о хороших книжках, а потом и перечитать их.

Другой проект, “Новая этика”, выкатил раздел про дружбу. Тут хороший рассказ о том, как в разное время и в разных интеллектуальных обстоятельствах возникали привычные нам сейчас виды дружбы, а здесь – рассуждения о дружбе с мертвыми и вопросы без ответов об аккаунтах покойных людей.

Здесь можно узнать, о чем думают растения, а тут – о чем думают филологи.

Искренне ваши,

Семь-сорок