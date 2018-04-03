В США умер бывший разведчик Ирвинг Айзексон. Ему было 102 года

В США в возрасте 102 лет умер бывший разведчик Ирвинг Айзексон, называвший себя "первым шпионом холодной войны". Об этом пишет газета Portland Press Herald. По словам родных, Айзексон умер 28 марта в хосписе в городе Оберн (штат Мэн).

Ирвинг Айзексон родился в 1915 году. Он окончил Школу права Гарвардского университета и около года проработал юристом. Затем отправился служить в Национальную гвардию США.

Во время Второй мировой войны Айзексона направили в Великобританию, где он стал работать на Управление стратегических служб, на базе которого впоследствии было создано ЦРУ США. После войны он по собственной инициативе переехал в ГДР, где следил за передвижениями советских войск и гражданами СССР, передавая информацию американским властям.

После отставки бывший разведчик издал книгу под названием "Мемуары шпиона-любителя".