Великобритания вводит запрет на продажи изделий из слоновой кости

Правительство Великобритании запретит продажи слоновой кости, чтобы помочь сохранить популяцию слонов. Об этом со ссылкой на британское правительство сообщает Агентство Франс пресс. Запрет охватывает куплю и продажу предметов из слоновой кости любой давности, и наказывается пятью годами тюремного заключения или максимальным штрафом за нарушение запрета. Решение, которое должно быть одобрено парламентом, состоялось после консультаций, в ходе которых 88 процентов из 70 000 респондентов высказались за такой запрет.

"Слоновая кость никогда не должна рассматриваться как товар для финансовой выгоды или символ статуса, поэтому мы вводим один из самых жестких запретов на продажу слоновой кости для защиты слонов для будущих поколений", - сказал министр окружающей среды Майкл Гоув. "Запрет на продажу слоновой кости, который мы введем, вновь подтвердит глобальное лидерство Великобритании по этой важной проблеме, продемонстрировав нашу убежденность в том, что отвратительная торговля слоновой костью должна уйти в прошлое".

Великобритания заявила, что международная незаконная торговля дикими животными оценивается в размере до 17 миллиардов фунтов стерлингов (24 миллиарда долларов США, 19,5 миллиарда евро). Число слонов уменьшилось почти на треть за последнее десятилетие, и около 20 000 животных в год убивают из-за глобального спроса на слоновую кость, добавил министр. Коммерческая торговля необработанной слоновой костью уже является незаконной в Великобритании.

Новый запрет имеет некоторые исключения: предметы с менее чем 10 процентами слоновой кости, сделанные до 1947 года; музыкальные инструменты с менее чем 20-процентной слоновой костью, сделанные до 1975 года, и портретные миниатюры, написанные на слоновой кости, которым не менее 100 лет.