В Кении умер последний самец северного белого носорога по кличке Судан. Сотрудники заповедника Ол-Педжета провели эвтаназию 45-летнего носорога из-за "быстрого ухудшения его состояния" в последние сутки. Последние две недели носорог провел в загоне, в лежачем положении из-за глубокой раны на правой задней ноге.

Ученые все еще надеются, что смогут спасти от вымирания этот редкий вид животных. Теперь в мире остались лишь две самки белого носорога — Наджин и Фату. Они также находятся в кенийском заповеднике.

В 2015 году после ряда попыток стало очевидно, что они не смогут забеременеть естественным образом. Для возможного искусственного оплодотворения были сохранены и заморожены образцы ДНК умерших самцов.