Какие их доказательства: что заявила лаборатория о происхождении "Новичка"

Целый ряд СМИ выпустили 3 апреля новость о том, что британская государственная лаборатория в Портон-Дауне не смогла подтвердить российское происхождение "Новичка", которым отравили Юлию и Сергея Скрипалей. В антизападном сегменте соцсетей по этому поводу началось ликование, которое не стихает до сих пор. Сомнения в обоснованности обвинений против России охватили даже многих из тех, кто никогда не причислял себя к ура-патриотам.

Солнечный шторм

Британская лаборатория не установила, в какой стране изготовили яд «Новичок», которым отравили Скрипалей. То есть, они сперва безаппелятивно (и бездоказательно) обвиняют, и только потом расследуют инцидент и ищут (причём, как видим, безуспешно) подтверждение своим словам? Genius.

Владимир Тодрес

итак: 1. идентифицировать происхождение ОВ в деле Скрипалей британские спецы не смогли 2. антидота к нему они не знают. Однако британское правительство утверждает, что 1. происхождение было установлено сразу 2. антидот сразу же ввели и 3. одна из отравленных выздоравливает. Но врет, конечно же, Пууутин и российский МИД, ха-ха

Да, кстати, про химатаки в Сирии амер спецы тоже уже сознавались, что никаких нету доказательств – но это тихое признание давно потонуло в громе борьбы за свободу и справедливость против Асада и Пууутина

Ольга Скабеева

Борис Джонсон очнулся!



МИД Британии только что заявил, что «вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании предположений»

Ну, огонь же – на основании предположений

На основании идиотских предположений 29 стран мира выслали российских дипломатов

КАК-ТО ВОТ ТАК

Так. Мэй просто сказала, что, "возможно", виновата Россия, выслала дипломатов, ещё куча "суверенных" стран, проводя свою "независимую" политику, выслали наших дипломатов, а теперь, оказывается, что это может и не Россия быть?



И хрена ли лысого мы под санкциями который год-то сидим?

Русское будущее

Ну то есть в сухом остатке: никаких доказательств, что а) отправляющее вещество было произведено в России, б) произведено и использовано с санкции государства – нет и быть не может, а дураки при этом почему-то «патриотическая общественность».

Дмитрий Колезев

История про Скрипалей с самого начала была какая-то мутная.



Было такое неловкое ощущение… Ну, то есть как-то мы привыкли смотреть на западные страны как на эталон по крайней мере в процедурах. Уж кто там прав и не прав в геополитике — хрен разберешь, у всех своя правда, но процедура — дело более ясное, ее легче оценить. И вот, Великобритания, которая почти эталон демократии, эталон презумпции невиновности, эталон правового государства, эталон демократических и юридических процедур — обрушивает кучу обвинений на Россию на основании смутных подозрений и незавершенного расследования. И в качестве доказательств выкатывает презентацию в PowerPoint.



Уж на что мы скептичны к аргументам Кремля, а тут начинаешь верить, что им там любой повод для санкций сгодится.



Это не значит, что Россия 100% не причастна к отравлению Скрипалей. Может, и причастна. Но, блин, докажите сначала это.

Кирилл Шулика

Вообще у меня есть ощущение уже давно, что эти персонажи типа Мэй и Джонсон неспособны противостоять Путину как бы ни пытались. Ровно поэтому у России агрессивная внешняя политика и постоянное повышение ставок. На самом деле бесконечное. Отвечать современный Запад без Тэтчер, Коля и Миттерана не в силах. Собственно, выслали дипломатов, я вам писал, что гора родила мышь. А на самом деле, оказывается, это адекватный ответ. Доказательств причастности России нет, что-то серьезное сделать нельзя. Значит, ответим вяло, но при этом громко. Это как мужчина, который не может, рассказывает женщинам басни о том, какой он гигант. Умная женщины делят это на пять. Вот также сейчас надо и к внешней политике относиться. Не переживайте, российской в том числе. Но это все до поры до времени. Рано или поздно эпоха слабых лидеров в Европе закончится.

Егор Холмогоров

Хотите шутливую гипотезу: в конечном счете будет признано, что Скрипалей траванула не Россия, Тереза Мэй как нанесшая самый большой урон британской дипломатии в истории вынуждена будет уйти в отставку, карьера Джонсона тоже будет убита, правительство консерваторов падет, а Брэкзит будет остановлен

Новость порадовала не только патриотичных блогеров, но и Владимира Путина: он сообщил, что был удивлен "скоростью, с которой была раскручена антироссийская кампания" и что яд, подобный "Новичку", могли произвести примерно в 20 странах мира. ​Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Лондону придется извиниться перед Москвой.

Комментаторы, которые склонны верить скорее Великобритании, чем России, попытались разобраться, насколько это вообще возможно – установить страну, где изготовили "Новичок", исключительно по его химическому составу.

Роман Могучий

Химик говорит «по спектральному анализу нельзя определить страну происхождения, разведка использовала совокупность данных, но вообще такое вещество нельзя произвести без участия государства». Блогеры на зарплате и патриотическая общественность: ХАХАХАХАХА, ХИМИКИ НЕ ДОКАЗАЛИ, ЧТО ВЕЩЕСТВО ИЗ РОССИИ. Наверное думают, что у химикатов, произведенных в России, какой-то особый, русский спектр и молекулы с духовностью.

Доказательств у кого, у химиков? А химики этим не занимаются, доказательства есть (или нет) у разведки. (А что произведено с санкции государства и что вещество — химическое оружие, разработанное в СССР/России — химики кстати говорят).

Игорь Мальцев

Спокойно – еще недавно версия была что по формуле определяется процесс а по процессу – не только страна изготовитель но и завод.

Василий Гатов

Вообще все довольно просто. Вещества группы фосфор-фтор-азотных полициклидов, которые называются "новичок", разрабатывались – как военные отравляющие вещества – только в Шиханах. В 1990-1993, когда СССР/РФ присоединялась к ОХЗО, по непонятным причинам было решено не признавать наличия разработок, вышедших за пределы научного эксперимента. Мирзаянов и другие сотрудники НИИ решили, что обязаны сообщить об этом. Внутренняя дискуссия в 1993-5 годах, видимо, с участием военных, безопасников и дипломатов пришла к решению, что лучше не признавать "новичок", потому что это "пограничная история" (и с точки зрения количества, и с точки зрения уровня ОВ как такового). Это "решение" пережило тех, кто его принимал; возможно, были аргументы более серьезные, чем названы публике как Мирзаяновым, так и остальными химиками. Вообще, вспоминая 1990-е, особенно первую половину, старшим по возрасту людям было реально трудно признавать, каким действитльно злом, империей зла был СССР. Они всячески старались приуменьшить это – не со зла, а просто в рамках самозащиты.

Петр Фаворов

Что касается Портон-Дауна, то их честный, направленный на скорейшее расследование покушения на убийство ответ должен был звучать так: "сравнив фосфоорганическое вещество из крови пациентов а и б мы пришли к выводу о том, что оно напоминает вещество Х из нашей библиотеки, впервые синтезированное в Шиханах в 70-х. Сказать, что это за вещество, мы не можем, а то все бросятся его делать, но мы направляем российской стороне запрос с точным указанием на него, чтобы обсудить возможности его российского происхождения.

Мария Баронова

Я каждый раз стараюсь не комментировать этот парад экспертов в химии, но как химик-аналитик и преподаватель химии для нехимиков, испытываю каждый раз физическую боль от панической атаки и пост-травматического стрессового расстройства, возникающих о прочтения таких тезисов.

Сергей Минаев

Русский человек удивителен тем, что разбирается буквально во всем. Главным образом в истории, психологии, международных отношениях и военном деле.



Теперь вот ещё и в отравляющих веществах.

Но главным образом комментаторам пришлось разбираться в том, кто и как пишет заголовки – и интерпретирует информацию, полученную от экспертов. Те, кто прочел комментарий директора лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхэда в оригинале, выяснили, что у экспертов изначально не было возможности определить страну происхождения вещества, которым отравили Скрипалей: для этого требуется дополнительная информация, которой располагают только спецслужбы. В своем официальном твиттер-аккаунте лаборатория заявила, что подтверждать подобную информацию не в ее полномочиях.

Таким образом, многие журналисты волей или неволей ввели читателей в заблуждение – причем новость, в которой утверждалось, что лаборатория "не смогла определить страну происхождения вещества", опубликовали не только российские пропагандисты, но и многие западные и либеральные СМИ.

Андрей Мальгин

Заголовки

Вести: Британские эксперты не подтвердили, что "Новичок" был из России

Первый канал: Глава лаборатории в Портон-Дауне заявил, что не удалось определить страну происхождения вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь

Известия: Британские эксперты не смогли установить происхождение отравившего Скрипалей вещества

Интерфакс: В Портон-Даун не смогли установить страну происхождения отравившего Скрипалей вещества

РБК: В британской лаборатории не смогли установить происхождение «Новичка»

РЕН-ТВ: Британские специалисты не смогли доказать российское происхождение вещества, отравившего Скрипалей

НТВ: Британские эксперты не смогли доказать вину России в отравлении Скрипалей

Би-Би-Си: Британские химики не стали определять страну происхождения "Новичка"

Александр Морозов

как может быть на "Медузе", которая претендует быть носителем норм журналистики, такой заговолок:

"Британская лаборатория не установила, где изготовили «Новичка», которым отравили Скрипалей"

(то есть заговолок ровно такой же как на RussiaToday)?

(при том, что в исходном интервью SkyNews руководитель лаборатории в Портон-Дауне ясно говорит: "Mr Aitkenhead added: "It is our job to provide the scientific evidence of what this particular nerve agent is, we identified that it is from this particular family and that it is a military grade, but it is not our job to say where it was manufactured.")

Остап Кармоди

Если кто-то уже видел заголовки "Коммерсанта" и "Медузы" про лабораторию, не установившую страну происхождения "Новичка", но не видел того, что на самом деле сказал в интервью глава лаборатории.

На самом деле он сказал, что их задачей было установить вещество, и они это сделали – это "Новичок". Задача установить страну происхождения этого конкретного образца вещества перед ними никогда не стояла, это не их работа.

UPD – на Скай, который брал интервью, заголовок такой же. При том, что эксперт в тексте говорит не что они не смогли, а что они вообще этого не делали – "it is not our job to say where it was manufactured".

Кликбейт – зло.

Марат Гельман

анекдот.

Первая строчка Яндекса "В британской лаборатории не установили происхождение яда «Новичка»‍

и море публикаций что англичане не смогли доказать российское происхождение Новичка.

смотрю в оригинале

"... but it is not our job to say where it was manufactured"

это не наша работа, искать где было произведено. Ну то есть обратились не по адресу.

Они кого обманывают? Думают в России вообще английский никто кроме мидовцев не знает ?

Сергей Альпин

Довольно много западных изданий вышли с похожими заголовками. И только в тексте или в оригинале по ссылке можно узнать, что определение происхождения "новичка" следует. Большая сенсация? Следствие – интенсивнее обсуждение

Александр Коляндр

For the record.

Нет, начальник лаборатории не «опроверг» и не «не смог» установить, что новичок из России.

Установление происхождения не входило в задачи, говорит он. Задача была определить яд, что и было сделано. Дальше правительство добавило остальные источники, возможно, разведывательные.

Не будьте лжецами, не подгоняйте слова под желания

Борис Львин

Это буквально в продолжение недавного разговора о необходимости читать первоисточники, а не пересказы. Скажем, что на самом деле говорят портондауновцы, надо узнавать здесь - https://twitter.com/dstlmod

Есть и мнение, что ответственность несет директор лаборатории, недостаточно четко сформулировавший ответ.

Иван Филиппов

как-то мне даже странно, что все смотрят на конкретно эту историю с интервью под углом пропаганды, хотя это совершенно хрестоматийный пиар-косяк. просто можно в учебники записывать. журналист Sky News берет интервью у шефа лаборатории, который, видимо, его ни с кем не согласовывает из пиар или пресс-служб. думает, что сам справиться и как это всегда бывает в таких случаях ошибается. редактор смотрит интервью и, по понятным причинам, вытаскивает из разговора самую мякотку и ставит в заголовок, желая получить максимум кликов. это тоже не про пропаганду и не про информационную войну. редактор из разговора не понял, что определение происхождения яда не входило в задачи лаборатории, он понял, что есть очевидно кликабельная новость: вот наши говорили, что яд русский, а тут ученые говорят, что не факт. и дальше всё развивается строго как положено: заголовок расходится лесным пожаром по соцсетям и СМИ – в первую очередь британским. он кликабельный, почему бы ему не расходится. в лаборатории хватаются за голову и срочно включают задний ход: "не стояло перед нами такой задачи", итд, итп. уже мало кого волнует – надо быть аккуратнее с интервью, интервью дело сложное и это их косяк

Казус продемонстрировал и то, с какой готовностью пропагандистские СМИ готовы ссылаться на западные источники, когда им это выгодно.

maksidrom

Конечно, российские первые лица и гос-СМИ извратили весь смысл интервью главы лаборатории. Конечно, всё это традиционная ложь и фейк а-ля рюс. Привыкли, ожидаемо.

Но тем не менее забавляет, как они все сейчас цитируют этот Портон-Даун как истину в последней инстанции, хотя всего несколько часов назад обвиняли тех же самых людей во всех смертных грехах: разработке химического оружия, отравлении граждан Великобритании и России, опытах над людьми, ну и, конечно, гнусной и наглой русофобской лжи. А вот теперь это неоспоримый источник, заслуживающий полного доверия.​

Комментаторы из обоих лагерей отмечают, что жесткая позиция России в любом случае лишила ее свободы маневра.

Сергей Марков

Кризис Скрипаля. Руководитель британской лаборатории химического оружия заявил, что у них нет доказательств, откуда яд. В России все закричали Ура! У них нет доказательств нашей вины! И напрасно. Вина России уже оформлена строго юридически, но как положено в новую эпоху Постправды и Постправа.

Россия заняла оборонительные позиции, дескать, у вас нет доказательств, что это мы отравили Скрипалей. Это ошибка. Это поведение из старой эпохи Права. Россия в результате в глазах всего мира выглядит как преступник, который пытается уйти от ответственности за счет "ухода в несознанку".

Мы живем в новую эпоху не только Постправды, но и Постправа, когда термин highly likely подменяет юридическое доказательство. Поэтому Россия должна не укорять Британию за недостаток доказательств их версии вины России. А действовать по правилам новой эпохи Постправды и Постправа. То есть выдвинуть свою внятную версию highly likely. Так устроен современный мир.

Александр Морозов

прокомментировал Белсату ход расследования "Солсбери". Сказал вот что: неважно, кого убили – филиппинца или русского, торговца героином или бывш.разведчика. Фундаментальным фактом является применение боевого отравляющего вещества на территории одной из стран НАТО. По степени угрозы, т.е. по "цвету" опасностей в классификации угроз – это уже "красное" событие, дальше только попытка теракта на атомной станции или отравление водоснабжения. Этот тип события попадает одновременно и под полномочия спецслужб, и под полномочия военных (поскольку речь идет не просто о теракте, а о применении военного вещества). Не сомневаюсь, в том, что НАТО немедленно запросило все свои страны – их разведки и военные ведомства – о возможном происхождении отравляющего вещества. Кто нанес удар? Сделали ли это русские? Проблема в том, что у Путина – уже слишком плохая репутация: он отказался сотрудничать о происхождении полония при убийстве Литвиненко, отказался сотрудничать по "боингу". При этом нет сомнений, что в обоих случаях действовали какие-то "русские". Не имеет значения: они действующие сотрудники спецслужб или бывшие сотрудники, перешедшие из шпионажа в интернациональную мафию. На эти вопросы и должен был бы как можно быстрее ответить Кремль. Но он всякий раз выбирает другую позицию: сначала мутно и неубедительно опровергает, а затем симулирует готовность сотрудничества, но лишь требуя следственных материалов других стран. Поэтому "эскалация конфликта" – неизбежна. Радикально подорвано доверие к Кремлю. Путин хочет не расследовать это крайне опасное событие в партнерстве с западными странами, а просто досидеть до ситуации, когда он окажется прав: распылители боевого газа окажутся русскими, но с американскими, израильскими или какими угодно паспортами, их связь с российскими спецслужбами в прошлом или членство в каких-то неформальных боевых группах – невозможно будет установить достоверно. При этом фактом мировой политики будут оставаться не эти мутные полу-сведения, а то, что Кремль отказался со своей стороны энергично провести внутреннее расследование, сделать результаты публичными и присоединиться к ордерам на аресты, которые будут выданы по всему миру на людей, которые "возможно русские, а возможно нет, возможно они этнически из стран бывш.СССР, а возможно они и не оттуда" – это все совершенно не-важ-но. Заявление о том, что создана следственная группа СК – это форма ухода от действий. Потому что вопрос о хранении экземпляров боевых веществ, запрещенных конвенцией, находится в ведении ФСБ и военной разведки.

Поэтому нет смысла дальше удивляться "плохим новостям" в отношениях между Москвой и Евросоюзом, НАТО и отдельными странами Европы.