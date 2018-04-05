Где животные? Каково их состояние?

Доброе утро!

Террористы пользуются мессенджерами. Об этом доложил участникам проходящей в Москве конференции по международной безопасности глава ФСБ России Александр Бортников. Можно было бы добавить, что еще они дышат воздухом, но с ФСБ лучше не шутить: в Telegram ожидают блокировки. В Казахстане Telegram тоже может быть заблокирован: им пользуются для общения сторонники движения оппозиционера Мухтара Аблязова "Демократический выбор Казахстана". В марте суд признал это движение экстремистским. Так, глядишь, и начнет формироваться “единое антитеррористическое информационное пространство”, на которое уповает Бортников.

Пока же за репост записи журналиста Аркадия Бабченко в Telegram арестован на два месяца житель Приморского края (его обвиняют в экстремизме). Самого Бабченко ни в чем не обвиняют.

Госдума России за две минуты приняла в первом чтении законопроект, обязывающий военнообязанных обязательно являться в военкомат до окончания призыва, даже если они не получали повестку. Вот советы юриста тем, кто все-таки попал в армию.

Прочие российские новости все как бы криминальные:

Сегодня суд в Петрозаводске вынесет приговор главе местного “Мемориала” Юрию Дмитриеву , много лет изучавшему захоронения расстрелянных в годы сталинских репрессий. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии, прокуроры просят девять лет.

, много лет изучавшему захоронения расстрелянных в годы сталинских репрессий. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии, прокуроры просят девять лет. В подмосковном Волоколамске власти прессуют бизнесменов, принявших участие в митингах против мусорного полигона “Ядрово” . Вот телерепортаж о них. В Коломне тоже давят – проверяют на экстремизм.

. Вот телерепортаж о них. В Коломне тоже давят – проверяют на экстремизм. При пожаре в московском торговом центре “Персей для детей” погиб один сотрудник, пострадали шестеро спасателей.

Один московский поп от широты души спел “Мурку”. Его сослали в Приднестровье.

В Таганроге задержан подозреваемый в организации массового отравления таллием на авиазаводе. Он будто бы подсыпал таллий в кулер, а мотивом будто бы была месть.

Отравление Сергея Скрипаля. Заседавший вчера исполком Организации по запрещению химоружия не допустил Россию к расследованию отравления в Солсбери. (Лондон назвал требование России “извращением”). Представитель России при ООН потребовал созыва открытого заседания Совета безопасности в связи с делом Скрипаля, предположительно оно пройдет сегодня.

Британский МИД после интервью главы лаборатории в Портон-Дауне о том, что его специалисты не выясняли происхождения “Новичка”, которым был отравлен Скрипаль, удалил свой твит, где говорилось, что они установили его российское происхождение. Российский МИД торжествовал, а потом продолжил наступление, озаботившись судьбой домашних животных Скрипаля: "Где животные? Каково их состояние? Почему британская сторона, так активно сливающая в СМИ сведения о расследовании на неназванные источники, этот факт утаила?" – вопрошала на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Безотносительно к Скрипалю Германия, Франция, Великобритания и США обвинили Россию в покрывательстве использования химоружия в Сирии. Заявление сделано в годовщину химической атаки на сирийский город Хан-Шейхун, жертвами которой стали более 80 человек. Путин в годовщину химатаки обсуждал будущее Сирии с президентами Ирана и Турции. Решено “не допустить раздела Сирии”, якобы запланированного израильтянами и американцами.

Между Китаем и США намечается масштабная торговая война, в результате которой может подорожать многое, главным образом электроника. Стороны обменялись списками товаров, на которые предполагается ввести пошлины, и теперь будут думать.

Facebook скорректировал количество пользователей, данные которых могли оказаться в распоряжении кампании Cambridge Analytica (она потом использовала их для таргетирования политической рекламы). Раньше называлась цифра 50 млн, теперь речь идет о 87 млн. Среди аккаунтов, связанных с российской фабрикой троллей, которые Facebook удалил накануне, оказалась страница департамента экономической политики и развития мэрии Москвы (предположительно потому что ее вел один из 13 сотрудников “фабрики троллей”, обвиняемых в США во вмешательстве в выборы). Мэрия Москвы ждет от Facebook объяснений, а Федеральное агентство новостей, подструктура “фабрики”, которой принадлежала часть удаленных аккаунтов, требует от Госдумы, Генпрокуратуры и ФСБ заблокировать Facebook в России.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство России в выборы президента США, начал, по данным источников CNN, допрашивать российских олигархов. Его интересует, не участвовали ли богатые россияне в нелегальном финансировании предвыборной кампании Дональда Трампа. Reuters и Fox News, со своей стороны, пишут, ссылаясь на собственные источники, что США уже на этой неделе введут новые санкции против приближенных к Путину богачей.

Опасно быть приближенным и к этим самым богачам: источники РИА Новости в Таиланде утверждают, что Настю Рыбку и Алекса Лесли, “охотившихся” на Олега Дерипаску, обвинили в изнасиловании.

И вот, наконец, профайл Насиме Агдам, устроившей стрельбу в штаб-квартире YouTube и застрелившейся. Она считала, что YouTube ограничивал доступ к ее видео, от чего она страдала финансово.

В качестве антидота ко всем этим новостям сегодня будет шесть ссылок:

Литература. К столетию писателя Павла Улитина (не печатавшегося в СССР) Colta публикует один его очень занимательный текст со всеми необходимыми пояснениями. Для любителей того, что как раз очень любили в СССР, текст к двухсотлетию Майна Рида.

Еда и мусор. Краткая история советской кухни и объяснялка о космическом мусоре, который очень сложно, но нужно поймать.

Сложная судьба искусства. Отрывок из книги итальянского философа Джорджо Агамбена “Человек без содержания” – о противоречиях, в которые попадает искусство в эпоху вкуса или очередной арт-дневник Кирилла Кобрина, в котором он призывает создавать Новое Прекрасное.

Искренне ваши,

Семь-сорок