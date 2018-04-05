В Дагестане возбуждено дело в связи с нападением на правозащитника

Правоохранительные органы Дагестана возбудили уголовное дело в связи с нападением на главу регионального представительства правозащитного центра "Мемориал" Сиражутдина Дациева. Дело расследуется по статье " Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Об этом сообщает ТАСС.

Накануне Дациева выписали из больницы, куда он поступил 28 марта с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки. В этот день на Дациева напали возле дома. Правозащитника ударили сзади по голове, он упал, после чего его избили. Он слышал, как нападавшие сели в машину и уехали.

На прошлой неделе "Мемориал" призвал правоохранительные органы Дагестана расследовать нападение на Дациева и предоставить правозащитникам государственную защиту.

В начале января неподалеку от Грозного был задержан руководитель грозненского "Мемориала" Оюб Титиев. В отношении него было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Титиев арестован.

После ареста Титиева угрозы поступали и в адрес сотрудников дагестанского отделения "Мемориала". Им угрожали поджогом офиса, а в конце января в Махачкале подожгли автомобиль, на котором адвокат "Мемориала" ездил в Чечню для помощи Титиеву. 17 января двое неизвестных подожгли офис "Мемориала" в Назрани в Ингушетии.