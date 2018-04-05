Высылаемые из России американские дипломаты покинули Москву

Высылаемые из России американские дипломаты покинули в ночные часы посольство США в Москве. Как сообщалось ранее, им было предписано выехать из России до 5 апреля.

Как сообщили корр. ТАСС очевидцы, примерно с 04:00 утра на территорию посольства начали заезжать автобусы. Колонна отъехала от здания посольства в 07:00 утра. Как сообщает АП, накануне журналисты, находящиеся за территорией посольства, видели, как люди покидали резиденции, размещали багаж в грузовиках. Некоторые выносили животных в клетках.

Россия на прошлой неделе приказала 60 американским дипломатам покинуть страну к четвергу в ответ на то, что Соединенные Штаты изгнали такое же количество россиян.

Эти шаги были частью углубляющегося спора об отравлении в Великобритании российского бывшего двойного агента и его дочери. Великобритания заявляет о причастности к отравлению России, что Москва категорически отрицает.

Более 150 дипломатов были изгнаны Великобританией и союзниками, и Россия предприняла ответные шаги.



26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания обвиняет Москву.



29 марта глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России. 58 сотрудников американского посольства в Москве и два сотрудника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Россия также потребовала от Cоединенных Штатов до 31 марта закрыть Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.