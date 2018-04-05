Суд удовлетворил ходатайство бывшего мэра Благовещенска об УДО

Суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении бывшего мэра Благовещенска Александра Мигули, который был осуждён по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом Интерфаксу сообщил пресс-секретарь суда Александр Воронин. По его словам, решение было принято ещё 30 марта, но пока не вступило в силу.

Уголовное дело в отношении Мигули было заведено в 2011 году. В2015 году он был арестован по обвинению в махинациях с земельным участком. В 2016 году суд приговорил Мигулю к девяти годам колонии. Позже бывший мэр был освобожден от наказания за нецелевое расходование бюджетных средств. В связи с этим ему сократили срок заключения до семи лет.

Александр Мигуля был мэром Благовещенска с 2004 года, он также победил на выборах в 2009 году, но через год был отстранен от должности решением губернатора.