В Чехии задержан российский банкир, обвиняемый в крупном хищении

В Чехии полиция задержала бывшего председателя правления разорившегося банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского, которого в России обвиняют в многомиллиардном хищении. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По информации издания, он был задержан случайно во время проверки документов.У сотрудников полиции появились подозрения, что они поддельные, так и была установлена личность Бугаевского. Генеральная прокуратура России уже начала подготовку к экстрадиции россиянина.

Бугаевский был объявлен в международный розыск ещё год назад по обвинению в хищении активов банка "Интеркоммерц" накануне отзыва у него лицензии. По версии следствия, в январе 2016 года за четыре дня Бугаевский списал на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи более 45 миллионов евро (почти четыре миллиарда рублей). Позже в отношении банкира появилось еще одно дело о мошенничестве — за хищение принадлежавших банку облигаций федерального займа стоимостью почти 8 миллиардов рублей.

Сам беглый банкир из-за границы требовал отменить его заочный арест, настаивая на своей невиновности, и обещал вернуться. Ранее бывшие подчиненные Бугаевского, которых обвиняли в других махинациях, сбежали из-под домашних арестов в Москве накануне вынесения им приговора. По данным газеты, один из них скрылся в Турции, другой в Израиле.