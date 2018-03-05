Роскомнадзор попросил СМИ удалить фото с надписью "Против Путина"

Роскомнадзор потребовал от Агентства Бизнес Новостей удалить фотографию надписи "Против Путина", которую сторонники кандидата в президенты Ксении Собчак нанесли краской на лед реки Фонтанки в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте агентства.

Представитель Роскомнадзора сообщил генеральному директору АБН, что надпись на фотографии может расцениваться, как агитация и нарушать федеральный закон о выборах. По словам сотрудника ведомства, право делать замечания СМИ есть только у Центральной избирательной комиссии. Однако он уточнил, что штрафовать все равно будет Роскомнадзор.

​В ночь на 4 марта в Санкт-Петербурге полиция задержала девять волонтеров предвыборного штаба Ксении Собчак. Поводом стала сделанная ими надпись "Против Путина" на льду реки Фонтанки. Активисты к утру были отпущены без составления протоколов – по их словам, полицейские так и не нашли, по какой статье их можно было бы привлечь к ответственности.