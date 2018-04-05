Газета Nikkei: КНДР готова вернуться к шестисторонним переговорам

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сказал председателю КНР Си Цзиньпину на переговорах в Пекине на прошлой неделе, что готов вернуться к шестисторонним переговорам о ядерной программе и ракетных испытаниях. Об этом сообщает японская газета Nikkei в четверг.

Цитируя несколько источников, связанных с Китаем и Северной Кореей, газета утверждает, что, согласно документам, опубликованным после встречи Кима и Си, глава КНДР выразил готовность возобновить шестисторонние переговоры, которые в последний раз проводились в 2009 году.

Тогда Северная Корея заявила об окончании переговоров, обвинив в их провале агрессивность США. Участниками переговоров были две Кореи, США, Россия, Японию и Китай, который принимал участников.

Источники сообщили, что Ким может выразить свою готовность возобновить переговоры с президентом США Дональдом Трампом на саммите, который должен состояться в мае. Однако остается неясным, действительно ли возобновятся переговоры.

Китай традиционно был секретным ближайшим союзником Северной Кореи, хотя связи были омрачены стремлением Ким Чен Ына к обладанию ядерным оружием и ракетами.

На предыдущих переговорах Северная Корея заявила, что может рассмотреть вопрос об отказе от своего ядерного арсенала, если Соединенные Штаты выведут свои войска из Южной Кореи и снимут свой так называемый ядерный зонтик сдерживания с Южной Кореи и Японии.