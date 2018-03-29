Сеул обнародовал сроки саммита лидеров Южной Кореи и КНДР

Cеверокорейский лидер Ким Чен Ын встретится 27 апреля с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в деревне Панмунджом, расположенной в разделительной зоне между двумя Кореями. Об этом сообщило 29 марта южнокорейское информационное агентство Рёнхап со ссылкой на власти в Сеуле.

Саммит станет третьим, который состоится после войны 1950-1953 годов и может оказаться значительным шагом вперед в глобальных дипломатических усилиях по разрешению противостояния вокруг ядерной программы КНДР. Сообщение о предстоящем саммите было сделано после встречи на высоком уровне между двумя странами, которая состоялась 28 марта также в приграничной деревне Панмунджом.

29 марта Рёнхап сообщило, что 4 апреля состоится еще одна подготовительная встреча для обсуждения вопросов протокола, безопасности и освещения в СМИ. Переговоры состоятся после встречи, состоявшейся на этой неделе между Ким Чен Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Встреча между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом также ожидается к концу мая.

Лидеры двух Корей проводили ранее переговоры только дважды, в 2000 и 2007 годах, при предыдущих либеральных правительствах в Сеуле.