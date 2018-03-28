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Археология

Забыть о жертвах террора. Эфир в 21:05

Юрий Дмитриев

Кому нужно дело Дмитриева?

В Петрозаводске завершается суд по делу историка Юрия Дмитриева, десятилетиями искавшего имена и могилы расстрелянных в урочище Сандармох и неугодного местной власти. Это происходит на фоне трагедии в Кемерово, пожара в ТЦ "Зимняя вишня", информацию о котором тщательно скрывают. Почему власть так боится правды о жертвах - что 70 лет назад в Сандармохе, что сегодня в Кемерово?

В московской студии Радио Свобода - правозащитник Зоя Светова и историк Никита Петров. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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