Забыть о жертвах террора. Эфир в 21:05

В Петрозаводске завершается суд по делу историка Юрия Дмитриева, десятилетиями искавшего имена и могилы расстрелянных в урочище Сандармох и неугодного местной власти. Это происходит на фоне трагедии в Кемерово, пожара в ТЦ "Зимняя вишня", информацию о котором тщательно скрывают. Почему власть так боится правды о жертвах - что 70 лет назад в Сандармохе, что сегодня в Кемерово?

В московской студии Радио Свобода - правозащитник Зоя Светова и историк Никита Петров. Эфир в 21:05.