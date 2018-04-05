Жан-Мари Ле Пен вступил в партию, которую называют неофашистской

Исключенный из французской ультраправой партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен вступил в европейский "Альянс за мир и свободу" – партию, которую политологи называют неофашистской.

В "Альянс за мир и свободу" входят ряд крайне правых и националистических движений. Среди них, по данным Международного французского радио, – неонацистская Национал-демократическая партия Германии, итальянская ультраправая партия "Новая сила" и чешская праворадикальная партия "Рабочая партия социальной справедливости".

Жан-Мари Ле Пену 89 лет. Вместе с единомышленниками он основал "Национальный фронт" в 1972 году. Из-за резких высказываний в 2015 году Жан-Мари Ле Пена исключили из "Национального фронта". Сейчас партию возглавляет его дочь – Марин Ле Пен. В 2017 году она участвовала в президентских выборах и проиграла во втором туре Эммануэлю Макрону, получив 34 процента голосов избирателей.