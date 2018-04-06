Активиста без рук обвинили в попытке задушить полицейского пальцами

В Нальчике активиста общественной организации "Вольный аул", у которого ампутированы кисти обеих рук, обвинили в попытке задушить полицейского пальцами. Материалы дела стали доступны "Комитету против пыток".

В отношении Аслана Иритова было заведено дело о применении насилия к представителю власти. По словам обвиняемого, полицейские ворвались к нему в дом 31 октября 2017 года. Они начали избивать Иритова и его брата, а затем скрутили и увезли в полицию. При этом во время задержания пострадали жена и дочь активиста. Братья Иритовы обратились в Следственный комитет России, сообщив об избиении сотрудниками полиции. Однако в ведомстве им отказали и завели дело в отношении самих активистов.

Аслан Иритов возглавляет общественную организацию "Вольный аул". С 2016 года он пытается разрешить проблему с земельными участками аула, которые, по его мнению, были несправедливо переданы мэрии.