Белый дом: Трамп добивается того, чтобы Россия "изменила поведение"

Американские политики - члены Конгресса от обеих партий - приветствовали новые санкции, введенные в пятницу администрацией Дональда Трампа против ряда российских крупных предпринимателей, чиновников и людей из окружения Владимира Путина.
Как сообщает корреспондент Радио Свобода, санкционный список был встречен одобрительными комментариями даже традиционных критиков президента Трампа. Сенатор Джон Маккейн назвал новые санкции «ясным знаком Путину и его дружкам», что им придется расплачиваться «за российскую агрессию на Украине и в Сирии». Сенатор-республиканец Бен Сасси выразил удовлетворение тем, что США бьют по «самому чувствительному месту путинских бандитов – по их толстым кошелькам». Конгрессмен-демократ Элиот Энгел также приветствовал решение администрации Трампа.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что новые санкции не означают, что Вашингтон отказывается от диалога с Москвой, и подчеркнула, что они не должны повлиять на подготовку встречи президентов США и России. Она отметила, что позиция самого Трампа не изменилась - он хочет иметь "хорошие отношения с Россией", но Россия для этого "должна изменить свое поведение". Именно на это, по словам Сандерс, и направлены санкции: "Я думаю, что это и есть часть цели: чтобы два лидера сели и провели диалог по существу, чтобы развивать отношения и, желательно, надавить на Россию, чтобы она изменила свое поведение".
МИД России в связи с санкциями выступил с заявлением, в котором пригрозил Соединенным Штатам "жестким ответом" и добавил, что "никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса". Санкции, по мнению российского внешнеполитического ведомства, вредят самой Америке и являются симптомом "деградации демократии".
Попавшие под санкции российские деятели также подвергли решение администрации Трампа критике. При этом, например, глава "Газпрома" Алексей Миллер счел включение в санкционные списки доказательством "правильности своих действий". Олег Дерипаска, ряд компаний которого внесен в санкционный список, назвал решение американских властей "плачевным" и при этом "необоснованным, смешным и абсурдным". Он заявил, что после Пасхи посоветуется с адвокатами и даст новые комментарии.
США в пятницу ввели новые санкции в отношении 24 граждан России и 14 компаний. Среди тех, кто попал под ограничения, – крупные предприниматели Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг и Кирилл Шамалов, глава ВТБ Алексей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД России Владимир Колокольцев, глава Роскомнадзора Александр Жаров.
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