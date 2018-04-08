Свобода связана с счастьем, ум связан с агрессией, травма связана с риском

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. 14 марта ООН выпустила новый World Happiness Report — рейтинг того, насколько счастливыми чувствуют себя жители разных стран мира. Самыми счастливыми оказались финны, следом за ними — норвежцы, датчане, исландцы и швейцарцы. А на этой неделе парижский Институт изучения экономических и финансовых вопросов (IREF) выпустил своё исследование, где данные World Happiness Report сравниваются с данными различных рейтингов экономической и политической свободы. Исследование показало, что уровень счастья в стране сильно коррелирует с уровнем свободы её жителей. Иными словами, чем свободнее живут люди, тем счастливее они себя чувствуют. Правда, исследование IREF основано ещё на прошлогодних данных, но с тех пор мало что изменилось. В 2017 в первой пятёрке были те же страны, только в другом порядке: Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия. Последняя пятерка тоже почти не изменилась — в 2017 список замыкала Центральноафриканская республика, дальше шли Бурунди, Танзания, Сирия и Руанда, то в этом году Бурунди оказалась последней, а за ней идут ЦАР, Южный Судан, Танзания и Йемен. Руанда и Сирия переместились на 6-е и 7-е место с конца. Россия в прошлогоднем рейтинге счастья была 49-й, в рейтинге этого года она опустилась на 10 позиций и занимает место между Северным Кипром и Казахстаном.

2. Созданная Google программа искусственного интеллекта DeepMind, которая не так давно обыграла чемпиона мира по Го, демонстрирует неожиданно агрессивное поведение. Исследователи изучали поведение ИИ в компьютерных играх, где алгоритмы играют друг против друга, пытаясь собрать ограниченные ресурсы. Если ранние, более глупые версии алгоритма не выражали агрессивных наклонностей, даже когда у них была возможность уничтожить конкурента, то DeepMind в условиях борьбы за заканчивающийся ресурс стараются как можно раньше уничтожить программу-конкурента. Правда, в другой игре, где у программ отсутствовала возможность друг друга уничтожить, DeepMind сумел научиться сотрудничать.

3. Руководство французского профсоюза железнодорожников, объявившего недавно общенациональную забастовку против реформ Макрона, собиралось устроить большой митинг в Париже, куда должны были приехать бастующие железнодорожники со всех концов Франции. Однако им помешало то, что во Франции неожиданно перестали ходить поезда и участники митинга не смогли на него доехать. Руководитель профсоюза обвиняет руководство железнодорожной компании SNCF (работники которой по его призыву проводят забастовку) в намеренной попытке сорвать манифестацию. «Мы всё предусмотрели, — говорит он, — кроме того, что SNCF отменит поезда». Если вы решили, что не анекдот, вы ошибаетесь — это не анекдот, а суровая правда французской жизни.

4. Мэрия японского города Икома запретила ездить в лифте людям, которые курили менее 45 минут назад. Пока только в собственном здании. Как работники мэрии собираются проверять точное время, когда посетитель докурил свою сигарету, остаётся пока неизвестным.

5. Разработанная в MIT гарнитура AlterEgo умеет читать мысли. Ну, не совсем, но почти — она слышит слова, которые вы произносите только у себя в голове, «читая» их по мельчайшим сокращениям лицевых мышц. Кроме того, в ней есть встроенные наушники, передающие звук с помощью вибраций через кость непосредственно в среднее ухо. Такой прибор может быть очень полезен, когда вы хотите поговорить по телефону или отдать голосовую команду программе, находясь в людном месте, но так, чтоб никто не слышал. Или, например, чтобы получать подсказки на экзамене.



6. Японские социологи обнаружили, что люди, пережившие землетрясение, начинают проявлять склонность к риску. В частности, они начинают больше играть в азартные игры, причем чем сильнее были толчки в зоне их проживания, тем более выжившие склонны рисковать. У женщин эта тенденция со временем проходит, но мужчины продолжают демонстрировать повышенную склонность к риску даже по прошествии 5 лет с момента пережитой катастрофы. Это подтверждает предыдущие исследования, которые тоже показывают, что люди, пережившие сильный шок, вызванный природными или социально-экономическими (например, финансовыми) факторами, начинают вести себя более рискованно.

7. Возможно, вы задумываетесь над возможностью отправить ребенка учиться в Англию, Францию или Германию. Но вы почти наверняка никогда не думали послать его на обучение в Индию. А зря. Одна-единственная частная школа в Хайдерабаде уже вырастила CEO как минимум трех крупнейших международных корпораций: Microsoft, Adobe и Mastercard.



8. В Америке за последние годы резко выросло количество путешественников во времени. Они прибывают из конца 21-го, 22-го и даже 23-го веков, чтобы спасти страну от гражданской войны (именно для этого, чтобы «сплотить нацию», один из них, по его собственному утверждению, устроил столкновение самолетов с башнями ВТЦ), Третьей мировой, нашествия инопланетян и «проблемы 2038 года». Все путешественники во времени белые и любят делиться своими историями на YouTubе.

9. Тема «нервные клетки не восстанавливаются», кажется, окончательно закрыта. Старые, может, и не восстанавливаются, но новые организм производит всю жизнь. Последнее исследование на эту тему, проведенное учеными из Нью-Йорка, показало, что мозг здоровых людей даже в возрасте 70 лет и выше продолжает производить новые нейроны почти с той же скоростью, что мозг подростка. Это противоречит результату недавнего исследования ученых из Сан-Франциско, которые утверждали, что производство нейронов у взрослых людей фактически останавливается. Однако сторонние наблюдатели отмечают, что нью-йоркские исследователи гораздо более тщательно контролировали внешние факторы, такие, как физическое и психическое здоровье подопытных, а также методы консервации, применявшиеся для хранения изучаемых мозговых тканей, и поэтому их результаты заслуживают большего доверия.

10. У японцев новое модное развлечение — скатывать шары из кухонной фольги, а потом отполировывать их до гладкости и блеска. Если вы считаете, что добиться такого совершенства невозможно, вы плохо знаете японцев.