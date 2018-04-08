На выборах в Венгрии правящая партия "Фидес" получает 69 процентов

В Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах, победа, на которых, как предполагается, достанется Виктору Орбану и его правой партии "Фидес". Начался подсчет голосов, по предварительным данным, "Фидес" намного опережает националистическую правую партию "Йоббик" и левоцентристских социалистов.

Согласно предварительным итогам голосования, правящая партия "Фидес"получила 69,1% голосов. Участки для голосования открылись в воскресенье в 06:00 и большинство их закрылось в 19:00 по местному времени. Однако предварительные результаты голосования были объявлены позже, чем ожидалось, поскольку многие избиратели в Будапеште не успели проголосовать до официального закрытия участков, сообщает Би-би-си.

Если победа партии Орбана будет официально подтверждена, это станет его третьим подряд сроком на посту премьер-министра.