Орбан объявил об "исторической" победе своей партии "Фидес" на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил об "исторической" победе своей правящей партии "Фидес" на парламентских выборах, которые предоставляют ему третий срок подряд возглавить правительство страны.

"Мы выиграли", - заявил Орбан 8 апреля после того, как были опубликованы предварительные результаты. "Венгрия одержала великую победу", - сказал он. "Дорогие друзья, впереди большая битва, но мы добились исторической победы - у нас появился шанс, мы создали для нас шанс защитить Венгрию", - добавил он.

После подсчета 98,5 процентов бюллетеней "Фидес" набрал 48,8 процента голосов, намного опередив радикальную националистическую партию "Йоббик", которая получила 20 процентов. В соответствии с избирательной системой, существующей в Венгрии, которая предоставляет премущества более крупным партиям, Фидес и его союзник, христианские демократы, как представляется, получат два трети голосов в парламенте, а именно 133 из 199 мест.

Два трети голосов в парламенте предоставляют Орбану и "Фидес" широкие полномочия. Оппозиционные партии выразили озабоченность тем, что такой исход позволит Орбану продвигать конституционные изменения, продолжать борьбу с гражданскими активистами и еще больше укрепить свое влияние на структуру государственной власти.

Президиумы сразу нескольких оппозиционных партий заявили в воскресенье об уходе в отставку из-за проигрыша на выборах. Об этом сообщило в понедельник венгерское агентство МТИ. Первой громкой отставкой после публикации результатов парламентских выборов в Венгрии стало заявление об уходе председателя движения "За лучшую Венгрию" ("Йоббик") Габора Воны, который на протяжении многих лет считался главным оппонентом Виктора Орбана.

Президиум Венгерской социалистической партии подает в отставку в свете результатов парламентских выборов, заявил председатель партии Дьюла Мольнар. Сопредседатель социал-либеральной партии "Вместе" Петер Юхас также заявил, что правление политической силы "признает безрадостные результаты" и решило уйти в отставку. Кандидат на пост премьер-министра от партии "Вместе" Виктор Сигетвари заявил, что стратегия партии полностью провалилась. Сопредседатель партии "Политика может быть иной" Акош Хадхази также заявил о намерении уйти.