Воронежская аритмия. Почему бастуют врачи скорой помощи

С конца февраля в Воронеже протестуют работники скорой помощи. Они проводят "итальянскую забастовку": строго соблюдают правила работы, отказываясь выезжать на вызовы, если бригада не укомплектована. Власти обещают новые рабочие места и проверку финансовой отчетности областной станции скорой помощи.

– Протест созревал много лет во всё более ухудшающихся условиях труда: отмена выслуги лет, льготного стажа, сокращений выплат по вредности. И это на фоне всё более возрастающих нагрузок и требований к сотрудникам скорой. Машин не хватает, фельдшеры увольняются, есть дефицит кадров из-за низкой оплаты труда, – рассказывает Елена Карасева, работник скорой помощи из Воронежа.

Акцию протеста работники Бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области Станция скорой медицинской помощи начали с конца февраля. На станции трудится более 600 человек, она состоит из нескольких подстанций и обеспечивает бригадами скорой помощи весь Воронеж.

В начале 2018 года руководство станции провело перерасчет выплат сотрудникам таким образом, что они уменьшились по сравнению с концом 2017 года: на станции решили, что "майские указы выполнены", зарплата фельдшеров достигла средней по Воронежской области. (При этом в среднем фельдшера работают примерно на полторы ставки).

Люди начали возмущаться, что "мы работаем в одиночку сутками, а вы нам не хотите даже нормально платить"

– Всё началось с того, что администрация заявила фельдшерам, что дополнительных выплат не будет. Аргументация: вас много, денег нет, обойдетесь, – рассказывает фельдшер Андрей, один из организаторов протестов. – Мы подготовили письмо к президенту России, его подписали 349 человек. Узнав об этом, в середине февраля главный врач Сергей Рожков назначил собрание, на котором выступил, разъясняя, что мы и так получаем всё, что должны получать по закону. Кстати, он отчасти прав, закон написан так, что его можно вывернуть, как удобно. Люди начали возмущаться, кто-то крикнул из зала, что "мы работаем в одиночку сутками, а вы нам не хотите даже нормально платить", на что главврач ответил: "А не работайте, вы по 388 приказу не имеете права работать одни".

Эти слова подсказали работникам способ протеста.



Пара фельдшеров



Фельдшер – работник со средним специальным медицинским образованием. В его обязанности входит оказание медицинской помощи до того, как нуждающегося в ней осмотрит врач. В соответствии с приказом №388 Минздрава России на вызов скорой помощи должны ехать минимум два фельдшера.

Неукомплектованность бригады скорой помощи может стоить кому-то жизни

– Вопреки всеобщему мнению, большую часть времени мы заняты успокаиванием нервных мам, у которых ребёнок заболел первый день и температура 37,7 и "нужно послушать, нет ли там пневмонии", нервных девушек, которых бросил молодой человек, расписыванием лечение бабушкам, – рассказывает Андрей. Но скорую вызывают и тогда, когда это действительно нужно. – Если дать таблеточку одинокой бабушке без проблем может и один фельдшер, то спасти ту же бабушку, у которой случился инфаркт с кариогенным шоком, у одного фельдшера шансов практически нет. Потому что надо одновременно проводить обезболивание, давать инотропную поддержку, давать кислород, писать ЭКГ, а если остановится сердце – срочно переходить к сердечно-лёгочной реанимации... Двое человек ещё могут с этим справиться (хотя лучше, если три), а один – никогда. Неукомплектованность бригады скорой помощи может стоить кому-то жизни.

Фельдшеры рассказали Радио Свобода, что фильтрации вызовов скорой помощи, разделение их на более или менее сложные, в Воронеже не существует.

– Первая освободившаяся бригада, а бригады в основном состоят из одного фельдшера, едет на вызов любой сложности. Выполнить реанимационное пособие или оказать помощь больному с отеком лёгких, инфарктом, инсультом одному фельдшеру очень сложно. Я не говорю уже о ДТП, падениях с высоты и ранениях, – добавляет Карасева.



Сутками за ипотеку



Главная причина недовольства воронежских фельдшеров – низкие зарплаты. Средняя зарплата по Воронежу – 27 тысяч рублей. Руководство станции скорой помощи и платит примерно столько же фельдшерам, то есть выполняет формальное требование майских указов. Но, в среднем, воронежский фельдшер работает на полторы ставки.

– Начальство насильно не заставляет работать на полторы ставки, но у многих семьи, дети, кредиты, ипотека. Как можно все это обеспечивать, работая на ставку и получая 17-20 тысяч рублей? Поэтому все и берут полторы ставки. Фельдшерам, работающим поодиночке, доплачивают 80% за каждое дежурство, – рассказывает Евгений, один из сотрудников воронежской областной станции скорой помощи.

У меня есть знакомый, который работает 23-25 суток в месяц! Пока ещё он молод и силы есть, а вот нервов уже не осталось

– Многие фельдшеры – молодые ребята, приехавшие из районов, где нет никакой работы. То есть вообще никакой. Они берут ипотеку на полтора миллиона, устраиваются на полторы ставки на скорую помощь и берут подработки где-то ещё. Причём это всё – суточные дежурства. У меня есть знакомый, который работает 23-25 суток в месяц! Пока ещё он молод и силы есть, а вот нервов после нескольких лет такой жизни уже не осталось. А ипотеку ещё отдавать и отдавать. Надолго ли его хватит в таком режиме, неизвестно. А администрация скорой помощи довольна: ставки закрыты, экономия огромная. А то, что люди в 40 лет умирают от инфарктов, их мало интересует: ничего личного, только бизнес, – добавляет Андрей.

"Итальянская забастовка" – метод протеста, предусматривающий работу строго по инструкции. Настоящую забастовку – с полной остановкой работы – сотрудники скорой не имеют право объявлять по закону.

Разозленные словами главврача о том, что, по закону, они и не должны ездить на вызовы поодиночке, многие стали отказываться от таких выездов. По оценке участников протеста, из 400 воронежских фельдшеров к акции присоединилось около 50. Так продолжалось около месяца, пока руководство областной станции скорой помощи не попыталось уволить одного из фельдшеров, участвующих в протесте. Фельдшера не уволили, а с конца марта в региональных, а затем и в федеральных СМИ начали появляться материалы о том, что в Воронеже уже целый месяц идет "итальянская забастовка работников скорой".



Дошло до губернатора



Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Татьяна Зражевская рассказала Радио Свобода, что считает протест фельдшеров оправданным. Она отметила, что по инициативе

временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области Александра Гусева на станции скорой помощи дополнительно создадут 30 рабочих мест. Также создана комиссия, которая должна разобраться с ситуацией с начислением зарплаты.

Гусев, как и представители руководства областного департамента здравоохранения, в конце марта и начале апреля встречались с сотрудниками скорой.

– У представителей нашей инициативной группы нет доступа к необходимым документам. Потому что и как они там проверяют – большая тайна, – комментирует Карасева.

– Пока мы добились только обещаний: набрать средний медперсонал для комплектования бригад, пересмотреть систему оплаты труда, предоставлять социальное жильё, помощь в рефинансировании ипотеки. Пока непонятно, в чём именно эта помощь будет состоять. Никаких документов мы пока не видели – только слова, – добавляет Андрей.

Воронежские фельдшера продолжают отказываться ездить на вызовы поодиночке.

Игорь Артюхов, создатель сообщества "Злой медик", имеющего "ВКонтакте" более полумиллиона подписчиков, говорит, что ситуация со скорой помощи практически по всей России схожая с Воронежом, и протест мог начаться в любом городе.

Дмитрий Беляков, председатель независимого профсоюза работников скорой помощи "Фельдшер.ру", рассказал Радио Свобода, что скорая помощь финансируется из региональных бюджетов, так что зарплаты фельдшеров различаются от региона к региону, но всюду они низкие. Полноценно укомплектованы бригады скорой помощи, по его данным, только в Москве, куда фельдшера со всей страны ездят на заработки.

На момент публикации текста комментарий от пресс-службы Департамента здравоохранения Воронежской области получен не был.