Лавров: Россия представит свой проект резолюции Совбеза ООН по Сирии

Россия будет добиваться посещения экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сирийского города Дума, где, предположительно, произошла химическая атака. Об этом во вторник заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства утверждает, что город уже находится под контролем сирийской армии, поэтому, по его мнению, отказ экспертов ОЗХО посетить его из-за опасений по поводу собственной безопасности будет неуместен.

По словам Лаврова, Россия во вторник предложит в Совбезе ООН собственный проект резолюции по расследованию предполагаемого применения химического оружия в Думе.

​Вашингтон возлагает ответственность за инцидент на президента Сирии Башара Асада и его союзников – Иран и Россию. Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть "множество вариантов для военного ответа". Соединенные Штаты ранее внесли в Совет безопасности свой проект резолюции о независимом расследовании случившегося в Думе и привлечении виновных к ответственности.

Согласно сообщениям и многочисленным фото- и видеосвидетельствам, вечером 7 апреля войска Башара Асада атаковали Думу, которую удерживали повстанцы, при помощи химического оружия. В результате погибли десятки мирных жителей. Власти Сирии и Россия, однако, отрицают сам факт атаки.