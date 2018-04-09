В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН по Сирии

Спецпосланник ООН по Сирии Стафан де Мистура подчеркнул, что развитие событий вокруг Сирии чревато опасным развитием событий, которые могут негативно повлиять на международную безопасность – не только на региональном, но и глобальном уровне. С таким заявлением выступил на открытии заседания Совета Безопасности ООН специальный посланник ООН по Сирии Стафан де Мистура.

Совет Безопасности ООН проводит экстренное заседание для обсуждения предполагаемой химатаки в сирийской Думе в минувшую субботу.

Девять государств, среди которых США, Франция, Великобритания, потребовали созыва 9 апреля экстренного заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения предполагаемого применения химического оружия в Думе. Россия также потребовала собрать СБ ООН, поставив на обсуждение вопрос об "угрозе международному миру и безопасности".

США не исключили применение военной силы против режима Асада в ответ на предполагаемую химатаку.

Президент Дональд Трамп пообещал объявить о "важных решениях" в течение двух суток. Организация по запрещению химического оружия начала проверку информации о возможном применении отравляющих веществ 7 апреля в Думе. Медицинские источники сообщили, что жертвами субботней бомбардировки Думы стали от 48 до 60 человек, а также о тысяче раненых и пострадавших.