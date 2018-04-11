Путин: "Обстановка в мире становится все более хаотичной"

Президент России Владимир Путин заявил об ухудшающейся в мире обстановке, которая не может не вызывать беспокойства. "Тем не менее, мы все-таки надеемся, что здравый смысл, в конце концов, возобладает и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой", – добавил Путин, выступая на церемонии вручения ему верительных грамот послами иностранных государств. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее в среду президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к грядущему ракетному удару в Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума. Как ожидается, удар может быть нанесен сегодня ночью. В связи с этим самолеты правительственной сирийской армии были переброшены на российскую военную базу Хмеймим. Кроме этого, был эвакуирован главный штаб войск Башара Асада.