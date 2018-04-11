"Готовься, Россия". Хроника приближающегося столкновения с США в Сирии

​"Россия обещала сбивать любые ракеты, которые будут выпущены по Сирии. Готовься, Россия, потому что они приближаются – красивые, новые и "умные"! Вы не должны быть партнерами животного, которое убивает газом своих сограждан и получает от этого удовольствие!"

Это твит президента США Дональда Трампа, опубликованный утром в среду, и это – большой шаг в эскалации противостояния между Россией и Западом в Сирии. Вот хронология последних дней:

В ночь на воскресенье в результате взрыва бомбы с хлором в городе Дума рядом с Дамаском погибли десятки людей, многие из них – дети.

Сирийская оппозиция и Запад обвинили в химической атаке силы Башара Асада. Трамп назвал Асада "животным" и возложил ответственность за случившееся на поддерживающих его Россию и Иран.

Асад и Россия отвергли обвинения. Они пытаются отрицать, что химическая атака вовсе имела место.

В понедельник постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что у "российского режима" руки – "в крови сирийских детей".

Во вторник в Совете безопасности ООН не были приняты и российски, и американский проекты резолюции по Сирии. Российский не нашел достаточной поддержки, американский был заблокирован Россией.

США направили в восточное Средиземноморье, к берегам Сирии, боевую группу своих военно-морских сил, в которую входят авианосец "Гарри С. Трумэн", несколько крейсеров и другие боевые корабли. В составе группы – 6500 военнослужащих ВМС США. В Средиземном море уже находится эскадренный миноносец "Дональд Кук", на вооружении которого находятся крылатые ракеты "Томагавк".

Хотя американское командование заявляет, что речь идет о плановых перемещениях, мало кто сомневается, что при необходимости именно эти корабли примут участие в нанесении удара по сирийским военным объектам.

Могут ли ПВО войск Асада (российского производства) противостоять американской ракетной атаке? Этот вопрос обсуждался год назад, когда 7 апреля 2017 года военные корабли США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе "Шайрат" асадовских сил – в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб, жертвами которой стали десятки мирных жителей.

В распоряжении сирийских ПВО находятся российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400. Российские военные были тогда предупреждены Соединенными Штатами о предстоящем ударе примерно за час до него. В качестве предположения, почему "Томагавки" не были сбиты, выдвигались следующие версии:

Россия не захотела вступать в прямое военное противостояние с США

Комплексы ПВО находились слишком далеко от авиабазы и не могли эффективно ее прикрыть

Эти комплексы никогда раньше не проходили реальной проверки на эффективность борьбы именно с "Томагавками", и российские военные решили не рисковать

С-400 более приспособлены для борьбы с высоколетящими целями, а не крылатыми ракетами, идущими на высоте 100 метров

Ракет было слишком много, имеющиеся в Сирии комплексы все равно не могли бы их эффективно перехватить.

После американского удара по "Шайрату" российские военные заявили, что намерены усилить противовоздушную оборону Сирии.

Несколько дней назад агентство РИА-Новости опубликовало сообщение со ссылкой на источник в министерстве обороны России о том, что за последние годы в Сирию поставлены до 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Эта система, как считается, может эффективно противостоять крылатым ракетам.

Твит Трампа "Готовься, Россия" утром 11 апреля, видимо, развеял последние сомнения в серьезности намерений США

"Животным" Трамп уже не в первый раз называет сирийского президента Башара Асада, которого поддерживает Россия. Именно его Вашингтон и его союзники обвиняют в организации химической атаки в Гуте, где, по сообщениям работающих там сирийских медиков, в результате использования отравляющих веществ в минувшую субботу погибли, по разным данным, от 42 до почти 70 и пострадали сотни мирных жителей.

В ответ на заявление Трампа официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила: "Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории. Да, кстати. А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит в том, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет?"

США считают, что доказательств вины сирийского режима более чем достаточно. По данным экспертов из группы Conflict Intelligence Team, за годы гражданской войны в Сирии химическое оружие применялось неоднократно – но не всегда с большим числом жертв. Американский представитель в ООН Никки Хейли заявила, выступая в Совете Безопасности:

​"Время для того, чтобы взывать к совести, прошло. Мы достигли того момента, когда должна восторжествовать справедливость".

Вчера вечером на заседании Совета Безопасности ООН США и Россия взаимно заблокировали предложенные обеими сторонами проекты резолюции по Сирии. (Как постоянные члены СБ обе страны обладают правом вето). Вашингтон предложил создать независимую международную комиссию, которая изучила бы обстоятельства применения химического оружия в Думе. Москва же считает, что выносить окончательное решение, опираясь на данные расследования, должен Совбез ООН.

Американский проект резолюции поддержали 12 членов СБ, двое – Россия и Боливия – были против, Китай воздержался. За российский проект были 5 членов Совета, против – 4 (США, Великобритания, Франция и Польша), еще 6 воздержались. Как бы то ни было, в Сирию направляется специальная миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая хочет установить, применялись ли в Думе отравляющие вещества – и в каких количествах.

Присоединиться к торжеству справедливости, которым, с американской точки зрения, должна стать операция против режима Асада, могут также Франция и Великобритания. Представитель французского президента Бенжамен Гриво заявил в интервью радио Europe 1, что применение химического оружия, повлекшее жертвы среди мирного населения, является для Франции "красной линией", пересечение которой должно караться. Не исключает участия своей страны в операции против режима Асада и Великобритания. Однако, по сообщению газеты Times, британский премьер-министр Тереза Мэй хотела бы видеть больше доказательств химической атаки в Думе.

Тон заявлений Дональда Трампа в течение сегодняшнего дня менялся. За воинственным твитом последовал осторожно-примирительный:

​"Наши отношения с Россией хуже, чем когда бы то ни было, не исключая периода Холодной войны. Для этого нет причин. Россия нуждается в нас, чтобы помочь ей решить экономические проблемы, что было бы очень легко сделать. Нам нужно сотрудничество всех стран. Прекратим гонку вооружений?"

МИД России продолжил словесный "пинг-понг", предложив начать с уничтожения американского химического оружия.

Тем временем специальный посланник ООН по урегулированию в Сирии Стаффан де Мистура предупредил об угрозе "неконтролируемой эскалации" конфликта. По неподтвержденным сообщениям ряда СМИ, Башар Асад и члены его семьи с помощью Ирана – еще одного союзника сирийского режима – вывезены из Дамаска в неизвестное безопасное место. Европейское агентство по контролю за авиасообщением Eurocontrol предупредило авиакомпании о необходимости соблюдать особую осторожность при полетах в восточном Средиземноморье в ближайшие трое суток, когда возможно начало ударов США и их союзников по военным объектам в Сирии.

До сих пор США и Россия избегали прямой конфронтации в Сирии. Находящиеся там российские войска, в том числе авиация, действующие в сирийской гражданской войне на стороне режима Асада, располагаются в западной части страны. Американские подразделения, по некоторым данным, оперируют прежде всего на северо-востоке, помогая сирийским курдам. До сих пор наиболее серьезным прямым столкновением между сторонами был бой, произошедший в начале февраля в районе города Дейр-эз-Зор. Тогда российские наемники из так называемой "частной военной компании Вагнера" атаковали позиции арабско-курдских "Сирийских демократических сил" и подверглись удару американской авиации, понеся серьезные потери.

Последние события уже имели определенные побочные эффекты. Так, после твита президента Трампа об "умных ракетах" курс рубля, резко упавший в последние два дня из-за новых американских санкций против российских олигархов, обвалился еще почти на рубль, превысив отметку 65 руб. за $1.

Возможно, в качестве ответной меры казаки из петербургского общества "Ирбис" лишили Дональда Трампа звания почетного казака, присвоенного ему вскоре после избрания на пост президента США. "Поняв, что мы заблуждались, мы приняли решение Трампа разжаловать, исключить с позором из организации. Что и было сделано", – заявил Росбалту глава общества Андрей Поляков.