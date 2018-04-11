Пожар в Кемерове: СК возбудил дело против начальника пожарного звена

Следственный комитет России в рамках расследования пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове возбудил уголовное дело в отношении Сергея Генина, начальника первого отряда федеральной противопожарной службы по Кемеровской области. Его обвиняют по статье о "халатности".

Генин во время тушения пожара в "Зимней вишне" возглавлял звено газодымозащитной службы и, по версии следствия, проигнорировал информацию о том, что на четвертом этаже торгового центра находятся десятки людей, в числе которых были дети. В Следственном комитете утверждают, что из-за халатности Генина погибли не менее 37 человек.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в их числе более 40 детей. Сообщалось, что в торговом центре в момент возгорания не сработала пожарная сигнализация, а многие эвакуационные выходы оказались заблокированы.

По делу о пожаре в "Зимней вишне" арестованы уже семь человек.