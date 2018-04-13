"Деньги для них важнее совести". Ольга Литвиненко о борьбе с путинизмом в Европе

Что делать с Путиным и как бороться с коррупцией и репрессиями в России? Эти и другие вопросы обсуждали в Вильнюсе участники V Форума свободной России. На конфереции присутствовали несколько десятков оппозиционных политиков, общественных деятелей, аналитиков и активистов, проживающих как в России, так и за ее пределами.

Среди них – Ольга Литвиненко, бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Она называет своего отца, ректора петербургского Горного института Владимира Литвиненко, "теневым кассиром Путина". Ольга утверждает, что отец похитил ее маленькую дочь, а саму Ольгу объявил пропавшей без вести, чтобы лишить ее собственности. Теперь она живет в Польше и стала гражданкой этой страны. Владимир Литвиненко – долларовый миллиардер, владелец акций компании "ФосАгро", и Ольга Литвиненко добивается включения отца и его бизнес-партнеров Андрея Гурьева и Игоря Антошина в санкционные списки.

В Вильнюсе Литвиненко посчитала нужным обратить внимание участников Форума свободной России на то, что, по ее мнению, с видными деятелями путинского режима можно и нужно бороться не только в России, но и в тех странах, куда они вывезли капиталы, где обросли многочисленными активами и недвижимостью. С разрешения Ольги Литвиненко Радио Свобода публикует фрагменты ее выступления на Вильнюсском форуме.

Уважаемые участники Форума!

Пользуясь предоставленной организаторами нашего мероприятия возможностью, я хотела бы обратиться к вам с предложением перейти на качественно новый уровень нашей общей работы по расширению санкционных списков путинских коррупционеров. Мы все знаем, что сейчас западные страны все активнее развивают эту тему, и появляются все новые и новые лица в новых санкционных списках. Новые для западной общественности, но хорошо знакомые для нас с вами.

Например, в Кремлевском докладе появился [Андрей] Гурьев, основной акционер "ФосАгро", которым он завладел вместе с моим отцом, ректором Горного университета, после ареста Михаила Ходорковского.

Появляются все новые и новые лица в новых санкционных списках

Более того, британский офис Transparency International обратился к властям Великобритании с просьбой проверить разную недвижимость, которой владеют иностранцы. Кроме [первого вице-премьера правительства РФ Игоря] Шувалова, организация просит изучить сделки по покупке жилья, которым, предположительно, владеет семья президента Азербайджана, глава парламента Нигерии или бывший премьер-министр Пакистана. Transparency International обратилась к властям Великобритании в рамках закона "О криминальных финансах", который вступил в силу 1 января 2018 года.

Но, несмотря на эти прогрессивные подвижки западных политиков, мы должны понимать, что само по себе ничего в этом мире не делается и не происходит. Например, для возбуждения внимания британских лидеров к фигуре Шувалова тоже потребовалась и была проведена достаточно непростая работа. Начиная с раскрытия его офшорных схем и финансовых манипуляций и заканчивая официальным обращением активных участников оппозиции в Британский Serious Fraud Office (Бюро по борьбе с крупными финансовыми махинациями – РС).

Значительная работа была проведена по Гурьеву, который тоже прикупил небольшой дворец, совсем немного меньший чем Букингемский, в фешенебельном районе Лондона.

Мы должны объединить наши усилия, собирать фактуру, подготавливать ее соответствующим формальностям западных стран образом и обращаться в правительства и парламенты этих стран с предложениями, включать дополнительных персонажей в санкционные списки в соответствии с законом Сергея Магнитского, который уже принял и вступил в силу во многих демократических странах.

Я со своей стороны всегда готова поделиться собственным опытом и принять участие в начинаниях других оппозиционеров, которые имеют в своем распоряжении необходимый доказательный материал о конкретных персонах из российской коррумпированной так называемой элиты. Первые шаги, которые я сделала - это предоставила известные мне факты о воровстве ректора Горного университета, самым бессовестным и неприкрытым способом использовавшего государственное имущество, а точнее земельные участки и недвижимость, высшего учебного заведения России для реализации собственных коммерческих проектов, независимым изданиям, которые на этом материале провели собственные журналистские расследования и сделали очень хорошие репортажи. Строя жилые комплексы вместо учебных и лабораторных корпусов на землях университета, он затем одаривает дорогостоящими квартирами высокопоставленных сотрудников силовых структур, которые помогают ему за это фабриковать заказные уголовные дела против конкурентов по бизнесу или против оппонентов, которые чем-то не угодили ему. В качестве примера можно привести квартиру заместителя генерального прокурора по СЗФО Гуцана, которую ректор Горного выделил ему в элитном доме на улице Нахимова.

Я же со своей стороны продолжила начатую работу по разоблачению нынешних владельцев "ФосАгро". У меня состоялась встреча с депутатами литовского парламента, после того как там был принят закон Магнитского. И после того, как было получено одобрение заинтересованных в расширении санкционных списков депутатов парламента, я подготовила и оформила соответствующим образом необходимые материалы. Сейчас они уже направлены в соответствующий государственный департамент для оформления и представления парламентариям. Очень надеюсь, что результатом моей работы будет появление новых трех фигурантов, незаконно завладевших в свое время акциями "ФосАгро", при непосредственном покровительстве и пособничестве путинского правительства.

Нужно работать для нанесения удара по тем людям, которые уже на протяжении 18 лет грабят Россию

К огромному сожалению, не все на Западе даже понимают этот факт, а может быть, и понимают, но делают вид, что не замечают, потому что деньги для них, к сожалению, намного важнее, чем совесть, как произошло уже давно с тем же [бывшим канцлером ФРГ Герхардом] Шрёдером. Недавно в прессе появилась информация, что бывший глава Лондонской фондовой биржи (LSEG) Ксавье Роле номинирован в совет директоров "ФосАгро" в качестве независимого директора, сообщает пресс-служба компании. Как считают в "ФосАгро", возможное избрание господина Роле "усилит совет директоров компании, расширив набор знаний, навыков и опыта его членов, и будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления “ФосАгро"". Предлагаю прямо сейчас подготовить и отправить господину Роле от имени нашего форума открытое письмо с описанием схемы отъема "ФосАгро" у его законных владельцев и с описанием делишек этих путинских "кошельков".

После Литвы я выступила также и перед депутатами парламента Эстонии, где также нашла понимание парламентариев и вскоре направлю аналогичные материалы и в эстонские государственные структуры. В моих планах на ближайшее время – Германия, Польша и Брюссель. Я считаю, что именно таким образом нам стоит начать работать – путем практического применения наших знаний и имеющихся у нас документов и материалов для нанесения удара по тем людям, которые уже на протяжении 18 лет грабят Россию.

У меня есть еще одно конкретное предложение. Я просмотрела хронику протестных демонстраций оппозиции в Лондоне у российского посольства. Как я поняла, активность этого направления начала проявляться примерно с 2010 года, когда там появлялись такие знаковые фигуры, как Буковский и Березовский. Но давайте начистоту: прикрывшись шторками в здании на Bayswater Road, какой-нибудь майор Пронин, он же спецатташе российской дипмиссии, слал очередные отчеты на Лубянку, и они вместе смеялись, обсуждая бессмысленность и комичность подобных безболезненных для путинского режима шоу. Я предлагаю направить усилия аналогичных уличных акций в том же Лондоне и в других городах мира, где коррумпированные путинские блюдолизы понакупали себе фешенебельной недвижимости, точечным образом в отношении конкретных лиц.

Что я имею в виду? Нам сегодня прекрасно известны адреса сверхдорогостоящих покупок путинских подельников в том же, например, Лондоне. Это адреса дома Абрамовича, квартиры Шувалова, дворца Гурьева, особняка и квартиры сына одного из наиглавнейших подельников Путина еще со времен КГБ Якунина, и еще много адресов мы можем с вами найти. Во Франции, в Ницце и на Антибе немало коррупционеров осело, на Кипре недвижимость скупают, стоимостью более 2 млн евро, чтобы еще и гражданство там получить заодно. Можно найти много таких персонажей, которые по всем признакам являются путинскими приспешниками, его "кошельками" и пособниками гонений на невиновных людей, за счет ограбления активов которых они и смогли прикупить эту самую зарубежную недвижимость.

Представляете себе, каково будет удивление и искреннее негодование этих людишек, когда они увидят перед своими шикарными особнячками организованную акцию оппозиционеров с соответствующими плакатами, рассказывающими окружающим их соседям, таким же респектабельным персонам, только из цивилизованного мира, кем на самом деле являются заселившиеся рядом с ними русские щеконадуватели и каковы реальные источники происхождения их денег, потраченных на покупку этой самой фешенебельной недвижимости.

Нас много, и у нас есть опыт проведения таких акций, мы всегда можем организоваться для того, чтобы собрать достаточное количество людей, для того чтобы одновременно оказаться по нужному адресу с нужным наглядным материалом. Вот это будет действительно сильное дополнение к западным санкциям. Мы просто не дадим им спокойно жить в купленных ими на наворованные деньги особняках.

Нам прекрасно известны адреса сверхдорогостоящих покупок путинских подельников в том же Лондоне

Подобные акции фактически не требуют никакого финансирования, нужен лишь энтузиазм и желание внести свою лепту в борьбу с путинизмом, грабящим нашу страну. Среди нас есть и организаторы подобных акций, с многолетним опытом, находящиеся в том числе и здесь. Очень прошу участников форума поддержать мою инициативу и начать действовать уже сейчас, в реальном времени, когда западные страны все больше и чувствительнее оказывают давление на коррупционеров, засевших на территориях цивилизованного мира.

Мы должны понимать, что те из нас, кто вынужден был покинуть родину, спасаясь от реальных преследований путинских силовиков, в той или иной степени подвергаются опасности преследования и за рубежом, даже став полноправными гражданами западных стран. Я считаю, что адекватным ответом на эту угрозу должен быть не страх, а наоборот, еще более высокая активность в нашем противостоянии чекизму как опасной инфекционной болезни, поражающей сейчас все мировое сообщество. Я на собственном примере ощутила, что такое слежка за мной и моими детьми. Я ощущала это на протяжении нескольких лет, и вот недавно получила некоторые доказательства. Я уже обратилась в польскую прокуратуру по этому поводу, и надеюсь, что в данном случае они не оставят без внимания мое заявление. Особенно на фоне появившихся результатов расследований в Англии по поводу слежек и отравлений беженцев надеюсь, что польская прокуратура проявит необходимую бдительность.

Не надо отсиживаться и наблюдать со стороны, не надо отмахиваться от насущных вопросов. Надо просто действовать в реальной жизни и вносить свои возможные усилия в дело, направленное на возвращение России в содружество демократических стран, – заявила Ольга Литвиненко, выступая на Вильнюсском форуме.

Некоторые лица и объекты недвижимости, упоминаемые в ее выступлении.

1. Игорь Шувалов – первый заместитель главы правительства РФ (с 2008 года), на госслужбе с 1998 года, до этого работал юристом в бизнес-структурах, в частности, миллиардера Александра Мамута. Неоднократный герой расследований Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Так, в 2015 году ФБК обнародовал данные о приобретении Шуваловым квартиры в Лондоне 11,5 млн. британских фунтов. Пресс-служба Шувалова тогда заявила, что в расследовании Навального "не содержится ничего нового", а всё, о чем там говорится, есть в декларации о доходах чиновника.

Будучи юристом, я неуклонно следовал правилу и принципу о конфликте интересов

В то же время СМИ отмечали тогда, что в декларации квартира, о которой идет речь, указана как арендуемая, однако, по данным ФБК, в августе 2014 года она была выкуплена Шуваловым у офшорной компании, собственником которой являлся сам чиновник со своей супругой. Сам Игорь Шувалов высказывался о своем состоянии следующим образом: "В вопросах декларирования своих доходов, а также доходов своей семьи, я всегда подхожу крайне ответственно. Будучи юристом, я неуклонно следовал правилу и принципу о конфликте интересов. Средства, которые я заработал, будучи предпринимателем, и которые находятся сейчас в доверительном управлении, являются основой моей независимости от различных групп влияния при принятии мной служебных решений".

2. Андрей Гурьев – основной владелец компании "ФосАгро", бывший член Совета Федерации РФ. Ранее – партнер Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по группе "Менатеп". Гурьева подозревают в том, что после начала дела ЮКОСа и ареста Михаила Ходорковского он стал основным бенефициаром приобретения акций "ФосАгро" по заведомо заниженным ценам. Как и Игорь Шувалов, фигурирует в "Кремлевском докладе" министерства финансов США.

В 2015 году журнал New Yorker задался вопросом о том, кому принадлежит шикарный особняк в окрестностях Лондона с 25 спальнями, 12 ванными комнатами и прилегающим участком в 4,5 га. Впоследствии журналисты выяснили, что за фирмой, на которую записано это имение, стоит Андрей Гурьев. По данным газеты Guardian, семье Гурьева принадлежит также пентхаус площадью около 2 тысяч кв. м в одном из лондонских небоскребов.

Андрей Гурьев – один из самых информационно "закрытых" крупных российских предпринимателей. Авторы публикаций о нем обращают внимание на то, что особняк в Лондоне был приобретен Гурьевым еще в бытность пребывания его в Совете Федерации, и в обнародованных им сведениях о доходах и имуществе за 2012 год лондонское жилье не указано. С 2013 года Андрей Гурьев не имеет отношения к госслужбе.

3. Андрей Якунин – партнер фонда Venture Investment and Yield Management (VIYM). Активы под управлением фонда оцениваются в $ 400 млн. По данным РБК, основные активы фонда – в гостиничном бизнесе в России. В расследовании агентства Reuters (2012) утверждалось, что бизнес Андрея Якунина тесно связан с компанией "Российские железные дороги", которой ранее руководил его отец Владимир Якунин, входивший в ближайшее окружение Владимира Путина.

В Лондоне Андрей Якунин приобрел в 2013 году за 23 млн. фунтов особняк в районе Сент-Джонс-Вуд. Сам Якунин в одном из интервью оценивал эту покупку как чисто деловое вложение капитала: "Я не совсем понимаю, почему именно этот конкретный объект недвижимости вызвал столь бурный интерес. У меня действительно есть определенные личные сбережения, и я не все свои средства вкладываю в развитие и рост VIY Management. Данный особняк был приобретен именно для закрытия позиции на европейскую недвижимость, так как я всегда предпочитаю прямые вложения различным REIT-ам (Real Estate Investment Trust — инвестиционные фонды недвижимости. — РС) и подобным инструментам. В связи с текущей волатильностью рынка недвижимости Лондона, возникшей после референдума по Brexit, я надеюсь, что в обозримой перспективе могут появиться интересные варианты по данной позиции. Ее закрытие не связано для нас с какими-либо личными сложностями, так как мы живем в другой части Лондона и в другом доме".