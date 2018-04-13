В Красноярске бизнесмены подали в суд на мэрию из-за сноса павильонов

Предприниматели Красноярска, несогласные со сносом киосков, подали в суд на администрацию города с просьбой признать действия чиновников незаконными. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

Председатель краевого союза предпринимателей Виталий Бондарев насчитывает свыше 100 исков. Он рассказал изданию, что администрация, не дождавшись судебных решений, уничтожает объекты малого бизнеса. По его словам, Союз предпринимателей пишет обращения во все надзорные органы,но администрация Красноярска не прислушивается к этим ведомствам.

Демонтаж торговых объектов в центре Красноярска был запланирован на середину мая. В минувший понедельник стало известно, что снос киосков уже начался в некоторых районах города. Предприниматели в знак протеста перекрыли улицу.

В феврале этого года предприниматели уже провели митинг, на котором “похоронили” малый бизнес.

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