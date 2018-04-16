Медицинский протест. Сельский главврач против Минздрава

В феврале в небольшом поселке Уинское Пермского края произошло необычное для тех мест событие: несколько десятков жителей вышли на митинг против сокращения сотрудников местной больницы. Протестующие также требовали отставки министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева.

Людей на улицу вывел бывший главный врач Уинской больницы Дмитрий Барановский, которого уволили за полгода до начала сокращений. Конфликт с Минздравом не только принес Барановскому штрафы, но и лишил его работы: по словам бывшего главного врача Уинской больницы, теперь его не принимают даже на более низкие должности.

Дмитрий Барановский проработал главным врачом Уинской больницы всего несколько месяцев. До назначения в Пермский край он учился в Москве, закончил ординатуру при центре онкологии имени Н.Н. Блохина, а затем работал в департаменте регистрации медицинских изделий. Когда в феврале прошлого года в Пермский край был назначен

новый губернатор Максим Решетников, Барановский решил вернуться в родной город и найти работу там.

– Во время предвыборной кампании Решетников обещал строительство фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник, доступную медицинскую помощь жителям сельских территорий, – говорит Барановский. – Мне все это очень импонировало. И я подумал: "Почему бы не поработать в том городе, где я когда-то жил?".

В пермском онкодиспансере не оказалось свободных мест, поэтому Барановскому предложили должность главного врача в Уинской районной больнице. По его словам, он был очень удивлен, когда приехал туда: в селе была роскошная по местным меркам трехэтажная больница с оборудованием, которое и в городе не везде можно встретить. Эту больницу построила компания "Лукойл", вложив в нее более 300 млн рублей. Предполагалось, что под одной крышей будут работать сразу восемь разных отделений, в том числе хирургическое,

гинекологическое, патологии беременных, родовспоможения. Однако оптимизация здравоохранения привела к закрытию роддома, и теперь все роженицы должны ехать в соседний город Кунгур, который находится почти в сотне километров от Уинского.

– Я был против закрытия роддома, – говорит Барановский. – За то время, что я был главным врачом, в больнице приняли девять родов. Я также нашел способ использовать то оборудование, которое раньше простаивало в больнице зря: мы набирали группу пациентов, человек двадцать, и приглашали к нам хирурга, который проводил операции на

нашем оборудовании.

По словам врача, проблемы на новой работе начались после конфликта с одной из чиновниц, которая работает в сфере здравоохранения Пермского края. После этого конфликта в больницу пришли с прокурорской проверкой и нашли много необычных вещей. Например, все время работы главврач больницы жил в палате отделения гинекологии: муниципальные власти не предоставили ему никакого жилья, поэтому он был вынужден жить в больнице. Кроме того, во время проверки выяснилось, что одна медсестра стирала его личные вещи, а другая носила ему еду в кабинет. Барановский говорит, что и правда жил в палате, но никто ему не стирал и еду не носил.

– О привлечении кадров в сельские территории сейчас много говорит в правительстве. Но в реальности мы сталкиваемся с совершенно

другой ситуацией. Не только я был вынужден жить в больнице. Все хирурги, которые приезжали к нам, тоже жили в палатах. Муниципалитет не делает ничего, чтобы привлечь специалистов на свою территорию, – поясняет он.

Барановского уволили в августе без объяснения причины через пять месяцев работы в должности главврача. На запрос Радио Свобода в Министерство здравоохранения Пермского края о причинах увольнения главного врача Уинской больницы ответо не пришло.

После увольнения Барановский просил принять его в ту же больницу дежурным врачом, но получил отказ. Эту информацию в Минздраве так же не прокомментировали. Новый глава больницы Сергей Вылегжагин взял курс на оптимизацию и объявил о сокращении 66 ставок и закрытии роддома. Именно после этого Дмитрий Барановский организовал митинг, чтобы привлечь внимание к проблемам в сельской медицине. Но сокращение в больнице все же произошло, несмотря на вмешательство районной прокуратуры: ведомство внесло представление об устранении нарушений законодательства об охране здоровья. 1 апреля в больнице сократили 33 ставки.

– Сокращения коснулись фельдшеров ФАПов, медсестер, водителей и санитаров, – говорит Барановский. – Несколько анекдотично смотрится ситуация, когда 33 ставки сократили, но при этом в штате больницы работают пять бухгалтеров.

Радио Свобода не удалось связаться с новым главным врачом Уинской больницы Сергеем Вылегжаниным, но ранее он говорил изданию URA.RU, что под сокращение попадают только медсестры и прочий персонал. По его словам, это не влияет на оказание медицинской помощи. "Мы стараемся улучшить медицинскую помощь. И в целом по доступности у нас положительная динамика", – рассказал Сергей Вылегжанин журналистам URA.RU.

Лично я не чувствую изменений после сокращения работников больницы

Валентина, одна из пациенток, которая тоже принимала участие в митинге, рассказала РС, что на днях главный врач пообещал снова открыть стационар, и теперь она всем довольна. "Лично я не чувствую изменений после сокращения работников больницы", – говорит Валентина.

В марте экс-главврачу Дмитрию Барановскому присудили два штрафа по 10 тысяч рублей за нарушения в проведении согласованного митинга. Кроме того, он так и не смог устроиться на работу ни в одну больницу.

– После этой истории меня больше не берут на работу, – говорит Барановский. – Я хотел уехать даже в Магаданскую область, чтобы работать хотя бы врачом. Но министр здравоохранения Магаданской области сказала мне, что пермский министр дал обо мне достаточно нелестные отзывы, и поэтому я им не подхожу. Пермское министерство

создало такие условия, в которых я, к сожалению, нигде не могу устроиться на работу.

Оптимизация туалетной бумаги

После митинга Дмитрий создал проект "ЗдравоСохранение" – это группа в Вконтакте, куда может написать любой, кто столкнулся с проблемами в системе здравоохранения. А сам Дмитрий, по мере своих возможностей, пытается решить эти проблемы. Он является членом Ассоциации онкологов России, Российской ассоциации паллиативной медицинской помощи и членом регионального штаба Народного фронта Пермского края. Используя этот статус, он проводит неофициальные проверки медицинских учреждений края, а затем рассказывает о проблемах, которые там нашел.

В районной больнице посетителям предлагали использовать вместо туалетной бумаги листки учета пациентов с их персональными данными

Обычно это новые, но не работающие ФАПы, закрытые роддома, противозаконное объединение круглосуточных стационаров с поликлиниками. Но иногда встречаются и вовсе абсурдные плоды оптимизации и экономии. Так, в одной районной больнице посетителям предлагали использовать вместо туалетной бумаги листки учета пациентов с их персональными данными. В ФАПе этого же поселения не оказалось ни электрокардиографа, ни аспирина. Не было даже компьютера.

– Программы оптимизации и маршрутизации губят сельские больницы, – говорит Барановский. – Согласно маршрутизации, пациенты с определенными заболеваниями должны отправляться в городские больницы. В этом есть смысл, так как в сельской больнице, конечно, не сделают нейрохирургическую операцию при опухоли головного

мозга. Но в то же время, более простые операции вполне реально провести и в районной больнице. Например, сделать аппендэктомию или принять роды. Но мы вынуждены направлять значительное количество больных в центр, поэтому сельские больницы не получают деньги за вылеченных пациентов, растет кредиторская задолженность, врачи не приезжают в сельские больницы из-за отсутствия работы.

Сократить и укрупнить

Сельские больницы стали первыми претендентами на сокращение

Реформа здравоохранения проходит в России последние 17 лет. Одно из направлений реформы – оптимизация системы, то есть сокращение или реорганизация неэффективных медицинских учреждений. Особое влияние "оптимизация" оказала на сельские территории, где оборот пациентов не такой большой, как в крупных городах. То есть менее эффективные сельские больницы стали первыми претендентами на сокращение.

Согласно данным Минздрава за 2016 год, на 10 тысяч сельских жителей приходится 15 врачей, 55 сотрудников среднего медперсонала и 40 коек. В Москве на 10 тысяч пациентов приходится 42 врача, 75 сотрудников среднего медперсонала и 58 коек.

За все 17 лет реформы количество больниц в стране сократилось в два раза. В 2015 году после масштабных сокращений Счетная палата раскритиковала реформу Минздрава. По оценке СП, ожидаемого роста эффективности и доступности медицинской помощи не произошло, а в 17 тысячах населенных пунктов вообще нет медицинской инфраструктуры.