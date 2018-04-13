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Лицом к событию

"Любой Пупкин- лучше Путина"

Гарри Каспаров, Владислав Иноземцев, Марат Гельман на Форуме свободной России. Вильнюс 11 апреля 2018.

Чего добивается оппозиция? Гарри Каспаров, Андрей Илларионов, Владислав Иноземцев, Леонид Невзлин - дискуссии Форуме свободной России.

Пятый Форум свободной России в Вильнюсе прошел 11-12 апреля, собралось более 400 человек, обсуждал текущую политическую обстановку и переспективы борьбы за демократию в России.

В постоянно действующий Политкомитет Форума были избраны 11 человек: Владимир Ашурков, Марат Гельман, Андрей Илларионов, Гарри Каспаров, Даниил Константинов, Леонид Невзлин, Илья Пономарев, Андрей Сидельников, Иван Тютрин, Марк Фейгин, Евгения Чирикова.

Репортаж из Вильнюса Михаила Соколова.

Программа "Лицом к событию" в эфире 13 апреля в 19:05.

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