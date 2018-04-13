"Любой Пупкин- лучше Путина"

Пятый Форум свободной России в Вильнюсе прошел 11-12 апреля, собралось более 400 человек, обсуждал текущую политическую обстановку и переспективы борьбы за демократию в России.

В постоянно действующий Политкомитет Форума были избраны 11 человек: Владимир Ашурков, Марат Гельман, Андрей Илларионов, Гарри Каспаров, Даниил Константинов, Леонид Невзлин, Илья Пономарев, Андрей Сидельников, Иван Тютрин, Марк Фейгин, Евгения Чирикова.

Репортаж из Вильнюса Михаила Соколова.

Программа "Лицом к событию" в эфире 13 апреля в 19:05.