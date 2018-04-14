Бастрыкин: в пожаре в "Зимней вишне" виноваты должностные лица

Проведению противопожарных проверок в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где при пожаре погибли люди, препятствовали высокопоставленные должностные лица, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. О каких именно чиновниках идет речь, он не уточнил.

"Интерфакс" сообщает, что Бастрыкин в субботу провел встречу с родственниками погибших при пожаре. Он рассказал, что у следствия уже есть документы, свидетельствующие о том, что проверка здания не была завершена.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове начался 25 декабря и унес жизни 64 человек, большая часть из которых были детьми. После этого под арест поместили 8 человек, включая управляющую торговым центром, его собственников, охранника и руководителей компании, которая установила пожарную сигнализацию. В минувшую пятницу суд арестовал по обвинению в халатности командира пожарных, тушивших здание. Сам он вину отрицает.

После пожара в "Зимней вишне" глава Кузбасса Аман Тулеев досрочно подал в отставку. Вскоре он был избран председателем областного совета народных депутатов.