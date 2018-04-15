Тысячи венгров выступили против политики Виктора Орбана

В Будапеште десятки тысяч демонстрантов выразили протест в связи с недавними результатами парламентских выборов, назвав их нечестными. Официальные результаты голосования 8 апреля вновь привели к победе партию "Фидес" действующего премьера. Виктор Орбан в третий раз подряд возглавит правительство. Главным предвыборным козырем Орбана традиционно стало неприятие европейской иммиграционной политики.

Среди лозунгов массового шествия в Будапеште протестующие скандировала "Мы - большинство". Они требовали пересчёта голосов, изменения закона о выборах и гарантий свободы прессы. Критики Орбана обвиняют его в подавлении демократических ценностей и зажиме независимых медиа. Его также обвиняют в явных симпатиях к президенту России Владимиу Путину.

Среди недавних предвыборных обещаний Виктора Орбана было ограничение деятельности независимых неправительственных организаций и наказание тех общественных групп, которые поддерживают иммигрантов.

Участники массовой демонстрации протеста в Будапеште размахивали флагами Венгрии и Европейского союза, требуя защиты европейских ценностей.