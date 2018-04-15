Жабры в заднице, нож в голове и козлы в безвыходном положении

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. Зоологическое общество Лондона включило в свой список редких и исчезающих видов животных черепаху Elusor macrurus, которая обитает в австралийской реке Мэри. По-английски она так и называется — the Mary river turtle, русского названия у неё нет. Черепаха эта уникальна сразу в нескольких смыслах. Во-первых, у неё есть длинный хвост. Во-вторых, у неё есть усики — или, скорее, раздвоенная бородка, потому что растут они под нижней челюстью. В третьих, жабры у неё находятся в клоаке, то есть в органе, которым черепахи испражняются и размножаются, и благодаря этим жабрам она может не всплывая находиться под водой до трёх суток. И, наконец, на панцире и голове этой черепахи растут водоросли, делая её законченным панком. И, разумеется, о таком поразительном создании большинство из нас впервые узнаёт лишь тогда, когда оно оказывается на грани исчезновения.

2. С полицейского склада в аргентинском Пиларе неподалёку от Буэнос Айреса пропало более полутонны марихуаны. Обнаружилось это при переучёте, который произвёл новый полицейский комиссар. Вызванный на допрос бывший начальник полиции Пилара объяснил пропажу тем, что 540 килограммов наркотика съели мыши. Это же подтвердили и трое его подчиненных. Однако биологи из Университета Буэнос-Айреса поставили эту версию под сомнение. Они утверждают, что мыши не едят марихуану и не могут перепутать её с едой. Сложно решить, кому верить в этом вопросе — полиции или науке. Но восемь полицейских, служивших в участке во время пропажи, пока что отстранены от работы. Заведено уголовное дело.

3. Одна из крупнейших фармацевтических компаний GlaxoSmithKline (GSK) избавилась от подразделения, разрабатывающего методы генной терапии. В четверг она продала его стартапу Orchard Therapeutics за 20% его акций. Подразделение уже успело разработать лекарство, мгновенно излечивающее редкое генетическое заболевание (одна из разновидностей тяжелого комбинированного иммунодефицита), которое сейчас убивает людей ещё в младенчестве. Однако GSK не понимает, как сделать это лекарство прибыльным — в США и Европе в год рождается всего пара десятков детей с этим заболеванием, и производить его, по мнению GSK, невыгодно, даже если курс лечения будет стоить более 600 тысяч долларов. Руководство Orchard Therapeutics, которое уже тоже производит средства генетической терапии, смотрит на вещи более оптимистично и надеется, что компании удастся одновременно приносить пользу обществу и получать выгоду для себя. Аналитик Goldman Sachs Сэлвин Рихтер недавно задался вопросом, выживет ли нынешняя бизнес-модель фармацевтических корпораций в мире, где болезни будут вылечиваться генной терапией до или сразу после рождения, и после этого люди не будут нуждаться в лечении. Он приводит пример фирмы Gilead Sciences, которая придумала очень эффективное лекарство от гепатита C, в результате чего её выручка стабильно падает, потому что теперь страдающих этой болезнью с каждым годом становится всё меньше и меньше.

4. Рыба-камень неприятна во всех отношениях. Она ужасна на вид, утыкана шипами и страшно ядовита. Это самая ядовитая из всех известных рыб. К тому же она умеет прикидываться камнем. Люди, купающиеся в океане, часто не замечают этих рыб и, задевая рукой или пяткой об шипы, получают дозу нейротоксина, которая иногда может оказаться смертельной. И вот, как будто всего этого было мало, теперь ученые выяснили, что в голове рыбы-камень есть выкидной костяной нож, который она выдвигает и прячет, используя мышцы щёк. Который ко всему прочему ещё и светится в темноте. В общем, настоящая рыба-гопник. Ученые, сделавшие открытие, задаются философским вопросом, зачем природе понадобилось наделять одну рыбу таким богатым набором отрицательных качеств.

5. В ЕС обсуждают вопрос, наделять ли роботов статусом юридического лица. Европарламент и производители роботов считают, что это будет полезно — в таком случае роботов можно будет привлекать к ответственности, если они внезапно взбунтуются и натворят бед. Но многие против. 156 специалистов в области искусственного интеллекта написали на этой неделе открытое письмо, в котором утверждают, что наделение роботов правовой самостоятельностью неприемлемо как с юридической, так и с этической точки зрения. В частности, они считают, что производители, проталкивая эту идею, просто пытаются уйти от ответственности за возможные проступки своих «умных» изделий.



6. Между тем Илон Маск решил, что на его заводе, где производится Tesla Model 3, работает слишком много роботов. В результате этого, по его мнению, структура работы конвейера стала чересчур сложной, что замедляет скорость производства. На вопрос корреспондента CBS о том, можно ли решить эту проблему, заменив часть роботов людьми, Маск ответил утвердительно. Вот так люди отнимают работу у машин.

7. Разработанная Google программа искусственного интеллекта умеет распознавать индивидуальные голоса в какофонии толпы. Оптимисты говорят о десятках возможных применений этой технологии — от слуховых аппаратов до программ редактирования музыки; пессимистов беспокоит её применение в устройствах массовой слежки.

8. Кроме искусственного интеллекта, Google продолжает заниматься и своими традиционными проектами. В частности, планирует скорое обновление почтового сервиса Gmail. Видимо, наученный горьким опытом Facebook, Google решил серьезно заняться сохранением тайны переписки. В новой версии Gmail будет можно послать приватное письмо, которое невозможно будет скопировать или отфорвардить. Также предусмотрена возможность посылать самоуничтожающиеся письма, которые исчезают через заданный промежуток времени, и требовать от получателя подтверждения его личности с помощью заранее оговоренной кодовой фразы, прежде чем он получит возможность открыть сообщение. Google также напоминает пользователям, что ещё год назад перестал сканировать их письма — раньше это делалось для лучшего таргетирования рекламы. Критики, однако, замечают, что в информации о новой версии почтового сервиса нет ни слова о главном инструменте сохранения тайны переписки: возможности шифрования.

9. Горные козлы, как всем известно, умеют и любят лазать по самым отвесным скалам. И не только. В Пенсильвании два таких козла, один коричневый, другой белый, забрались на несущую балку большого моста, и, дойдя до конца первой секции, обнаружили, что путь закончился. Коричневому козлу каким-то чудом удалось развернуться, и он хотел пойти обратно. Но второй, белый, развернуться так и не смог и блокировал ему путь. Коричневый толкал белого рогами, пытаясь заставить его пятиться, но тот совершенно не хотел идти спиной вперед по 20-сантиметровой полоске железа в 30 метрах над пропастью. Козлы провели в таком положении 18 часов, пока прибывшие на подмогу пожарные не сняли белого с балки. Коричневый после этого смог вернуться на берег сам.

​10. В детстве вы наверняка задавались вопросом, почему киты вырастают такими большими, гораздо больше слонов, и задавали этот вопрос взрослым. Взрослые обычно отвечают, что вырастают, потому что могут — вода поддерживает их огромное тело, в океане много еды, и т. д. и т. п. Оказывается, это неверно. Киты вырастают такими большими не потому, что могут, а потому что должны. Как выяснил Уильям Гирти из Стенфордского университета, в воде млекопитающие теряют гораздо больше тепла, чем на суше. Поэтому, чтобы не погибнуть от переохлаждения, им нужно расти. Дело в том, что тело вырабатывает тепло внутри, а отдаёт его через поверхность кожи. При этом, чем больше размер тела, тем меньше отношение его поверхности к его массе и объёму. Иными словами, чем больше животное, тем меньше тепла оно отдаёт во внешний мир. Поэтому морские млекопитающие в среднем значительно больше сухопутных. Но если необходимость сохранять тепло накладывает ограничение на минимальный размер, то необходимость находить пищу — которую в море найти не проще, чем на суше, — накладывает ограничение на максимальный. Гирти подсчитал, что оптимальная масса тела морского млекопитающего составляет примерно 500 килограммов. И, как ни удивительно, очень многие из живущих в море животных – дельфины, ламантины, тюлени - действительно имеют примерно такую массу. Вообще же если вес самого маленького и самого большого сухопутного млекопитающего, землеройки и слона, различается почти в 6 миллионов раз, то самое большое млекопитающее, голубой кит, тяжелее самого маленького, калана, «всего» в 8 тысяч раз.